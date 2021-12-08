Правительство продлит упрощенный порядок ввоза медизделий для борьбы с COVID-19

Правительство подготовило постановление, которым будет продлен на три года упрощенный порядок ввоза около 450 наименований медизделий, необходимых для борьбы с коронавирусом. Он будет действовать еще три года.

Ситуация с заболеваемостью ковидом в целом по стране остается напряженной. Правительство завершает подготовку обновленного плана действий по противодействию этой инфекции. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Подготовлено постановление правительства, которое продлевает упрощенный порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, нужных для борьбы с коронавирусом. Он был введен в прошлом апреле и теперь будет действовать еще три года. Это позволит не допустить нехватки различных расходных материалов и тест-систем, средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего — около 450 наименований медицинских изделий», — заявил Мишустин.

По его словам, правительство завершает подготовку обновленного плана действий. Он направлен на предотвращение распространения нового варианта вируса, включает не только санитарно-эпидемиологические меры, но и комплексные решения для защиты здоровья граждан.

«В рамках дополнительных мероприятий будем работать по нескольким направлениям. Прежде всего необходимо создать барьеры и снизить темпы проникновения ковида в нашу страну, а также повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления этой инфекции», — уточнил премьер-министр.

Он также сказал, что с учетом международного опыта будут актуализированы временные методические рекомендации по лечению больных коронавирусом.

На покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи, российские регионы дополнительно получат 89 млрд руб. Соответствующее распоряжение уже подписано.

«Такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии коронавирусной инфекции, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения», — отметил Мишустин.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, выступая на заседании, что препарат для борьбы с COVID ремдесивир уже поставлен во все регионы.

«По поручению правительства закуплен централизованно препарат ремдесивир, он поставлен во все субъекты, идет мониторинг его использования», — сказал Мурашко.

Елена Сидорова

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