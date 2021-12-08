Минздрав утвердил порядок мониторинга иммунобиологических препаратов в регионах

Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан займется мониторингом иммунобиологических препаратов в регионах. Об этом говорится в новом приказе Минздрава.

Минздрав России утвердил порядок мониторинга движения и учета иммунобиологических препаратов в регионах. Соответствующий приказ министерства опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.

Согласно документу, мониторинг проводит Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава. Итоги мониторинга, в том числе о потребности субъектов в лекарствах или ее отсутствии, центр предоставляет ФМБА, подведомственным Минздраву учреждениям, властям регионов в сфере здравоохранения. Центр также займется согласованием перераспределения препаратов между регионами, ФМБА и федеральными учреждениями.

Организации не позднее 5 числа каждого месяца должны размещать на портале «Парус-Бюджет» сведения об имеющихся лекарствах. На этот же ресурс центр до 20 числа каждого месяца обязан вносить обобщенные данные о препаратах по итогам мониторинга. В течение трех рабочих дней со дня размещения заявки о перераспределении центр должен согласовать либо отклонить ее. Основание для отказа – это отсутствие потребности в заявленных лекарствах у регионов, для чего и будет необходим итоговый мониторинг.

Также федеральный центр ежеквартально до 10 числа будет представлять в Минздрав и Роспотребнадзор информацию о передаче препаратов и согласованных перераспределениях лекарств.

В ноябре Минздрав утвердил порядок мониторинга лекарств и медизделий, закупаемых для детей с редкими и тяжелыми заболеваниями, а также перераспределения препаратов между организациями-получателями.

Григорий Дубов

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