Merck инвестирует $19 млн в производство молнупиравира в Канаде

Американская компания Merck наладит в Канаде производство своего противовирусного препарата молнупиравир. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство The Canadian Press.

По данным агентства, производство запустят на фармацевтическом предприятии в городе Уитби (провинция Онтарио). Планируемые инвестиции компании составят 19 миллионов долларов. О том, когда стартует производство и насколько оно будет масштабным, не сообщается.

Молнупиравир – это пероральный аналог рибонуклеозида, который ингибирует репликацию нескольких вирусов РНК, включая SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Он продемонстрировал эффективность против нескольких вариантов COVID-19, а также против SARS-CoV-1 и MERS.

Как стало известно ранее, ЕМА одобрило применение препарата Merck для лечения взрослых от COVID-19.

Эксперты FDA также рекомендовали разрешить таблетки от коронавируса компании Merck.

gxpnews