«Кругу добра» могут разрешить применять зарегистрированные лекарства в зарубежной упаковке

Для обеспечения непрерывности лекарственной помощи подопечным фонда «Круг добра» Минздрав предлагает разрешить в течение полугода после регистрации лекарств в России применять их в зарубежной упаковке.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел заседание коллегии по вопросам обеспечения лекарственными препаратами, сообщает пресс-служба министерства.

По его мнению, ключевыми трендами развития системы лекобеспечения являются формирование единой системы учета льготной категории граждан, обеспечение доступности в регионах лекарств, в том числе вакцин и кислородных концентратов, а также запуск системы маркировки лекарств и начало работы фонда «Круг добра».

Для поддержки подопечных этого фонда с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, а также для обеспечения непрерывности лечения планируется облегчить условия доступа к недавно зарегистрированным препаратам, которые ранее уже закупались фондом, и проработать возможность их обращения в Российской Федерации в течение полугода после регистрации в зарубежной лекарственной упаковке.

Елена Сидорова

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