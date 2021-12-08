Минздрав закупил на 15 млн доз меньше вакцины от гриппа на текущий эпидсезон

За десять месяцев 2021 года Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава закупил 15,8 млн упаковок противогриппозной вакцины на сумму 13,7 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Годом ранее за десять месяцев Минздрав приобрел 31,45 млн упаковок на 14,88 млрд руб. В текущем году закупки противогриппозной вакцины снизились на 50% в упаковках и на 8% в рублях.

Сколько привитых от гриппа

Закупки в дозах снизились на 20%. За десять месяцев 2020 года Минздрав для нужд НКПП закупил 75,56 млн доз, за десять месяцев 2021 года — 60,2 млн доз, то есть на 15,3 млн меньше. Помимо Нацкалендаря есть региональные программы, также для собственных нужд вакцину закупают различные медорганизации и госпредприятия. Регионы и другие госзаказчики в 2020 году закупили 4,9 млн доз, в 2021 году 5,2 млн.

По данным Роспотребнадзора, на 4 декабря 2021 года от гриппа было привито 59,46 млн человек, что составляет 40,7% от общего числа населения. В 2020 году на 1 декабря прививку от гриппа сделали 67,8 млн человек, или 46,2%, а всего за эпидсезон привито 85,9 млн человек, или 59% от общей численности граждан, за счет федерального бюджета — 73,2 млн человек.

Как и какие вакцины от гриппа закупает Минздрав

Основной объем вакцины для профилактики гриппа закупает Минздрав. Его доля в рублях и упаковках превышает 80%. С 2021 года функции по закупке перешли к Центру лекобеспечения.

Большинство граждан получают трехвалентную противогриппозную вакцину.

Центр лекобеспечения в текущем году закупил две трехвалентные вакцины «Совигрипп» — 11,1 млн упаковок почти на 6 млрд руб. и «Флю-М» — 1,1 млн упаковок на 1,8 млрд руб. В 2020 году также основные закупки пришлись на «Совигрипп» — 13,6 млн упаковок на 9 млрд руб., еще Минздрав приобретал «Ультрикс» — 9,8 млн упаковок на 2,1 млрд руб. и «Флю-М» — 600 тыс. упаковок на 972,7 млн руб.

Согласно данным ВОЗ, трехвалентные вакцины содержат вирус гриппа A(H3N2), пандемический вирус A(H1N1) и вирус гриппа В одной из двух линий — Ямагата или Виктория. В четырехвалентные вакцины входят все четыре компонента.

С 2020 года власти для Нацкалендаря стали приобретать четырехвалентную вакцину «Ультрикс-Квадри». В прошлом году Минздрав закупил 7,5 млн упаковок на 2,8 млрд руб., а в 2021 году — 1,6 млн упаковок на 5,9 млрд руб. В текущем году изменилась фасовка закупленной «Ульрикс-Квадри» с одной дозы в упаковке до десяти. Поэтому в дозах этой вакцины закуплено больше: 16 млн в 2021 году против 7,5 млн в 2020-м.

Четырехвалентная вакцина дороже. Если цена трехвалентной варьируется от 162,11 руб. до 218,7 руб. за дозу, то «Ультрикс-Квадри» обходится в 368,8 руб.

Все закупаемые Минздравом вакцины, за исключением «Флю-М», выпускают предприятия, входящие в группу «Нацимбио» — НПО «Микроген» (держатель регудостоверения на «Совигрипп») и «Форт» (РУ «Ультрикс» и «Ультрикс-Квадри»). «Флю-М» производит Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России.

Что покупают другие госзаказчики

В России есть три четырехвалентные вакцины, помимо компании «Форт», эти препараты зарегистрировали Институт вакцин и сывороток ФМБА России и НПО «Петровакс». Институт вакцин и сывороток получил регудостоверение в августе 2021 года.

Но в госзакупках есть только вакцины Института вакцин и сывороток и компании «Форт». Региональные власти Ярославской области и Севастополя приобрели чуть больше 10 тыс. упаковок «Флю-М Тетра», доза этого препарата им обошлась в 414,2 руб. Несколько госзаказчиков приобрели 1,5 млн упаковок «Ультрикс-Квадри» почти на 580 млн руб.

Остальной объем противогриппозных вакцин пришелся на трехвалетные вакцины. Чаще всего госзаказчики покупали «Гриппол Плюс» компании «Петровакс Фарм» (1,6 млн упаковок на 354,6 млн руб.) и «Совигрипп» (141 тыс. упаковок на сумму 237,5 млн руб.).