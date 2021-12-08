В Lancet опубликовали данные о комбинаций вакцин AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Novavax

Крупное британское исследование по комбинированию вакцин против COVID-19 показало, что сочетание различных препаратов приводит к выработке большего количества антител, чем схемы с двумя дозами одного и того же средства. Работа опубликована в журнале The Lancet.

Исследователи обнаружили, что если пациенты получали первую дозу вакцины AstraZeneca или Pfizer, а затем дозу Moderna девять недель спустя, то их иммунный ответ был выше, чем у принмавших две дозы AstraZeneca.

«Мы зафиксировали действительно хороший иммунный ответ по всем направлениям <…> на самом деле, это выше порога у двух доз вакцины AstraZeneca», — заявил Reuters профессор Оксфордского университета Мэтью Снейп, участвовавший в проведении испытаний.

По данным исследователей, если после вакцины AstraZeneca вводилась вакцина Moderna или Novavax, количество антител и Т-клеточных ответов было выше, чем у двух доз AstraZeneca. Исследование с участием 1070 добровольцев также показало, что инъекция вакцины Pfizer с последующей инъекцией Moderna показывали лучшие результаты, чем две дозы вакцины Pfizer.

При этом доза Pfizer, за которой следовала доза Novavax, индуцировала более высокие антитела, чем схема с двумя дозами вакцины AstraZeneca. Хотя эта схема вызывала более низкие антитела и Т-клеточные ответы, чем схема с двумя дозами Pfizer.

«Я думаю, что данные этого исследования будут особенно интересными и ценными для стран с низким и средним уровнем доходов, где все еще распространяются [только] первые дозы вакцин, — заявил Снейп. — Мы показываем <…> что вам не нужно вводить строго ту же самую вакцину в качестве второй дозы <…> и что если вакцинация пройдет быстрее за счет использования нескольких вакцин, то это нормально».

Исследователи заявили, что образцы крови участников были протестированы против вариантов «Бета» и «Дельта» коронавируса. Эффективность всех смешанных курсов против этих вариантов снизилась.

Николай Соколов

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