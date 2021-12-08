Росздравнадзор заблокировал более 10 тыс. торгующих лекарствами интернет-ресурсов

Росздравнадзор выдал 397 разрешений на онлайн-торговлю лекарствами в 57 субъектах. При этом заблокировано 10 084 интернет-ресурса за различные нарушения.

Через интернет закуплено лекарств на сумму 13 млн руб., сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество-2021», передает корреспондент «ФВ».

Она отметила, что всего Росздравнадзор выдал 397 разрешений на онлайн-торговлю лекарствами в 57 субъектах . При этом заблокировано 10 084 интернет-ресурса. Основными причинами блокировки она назвала:

продажу рецептурных препаратов;

отсутствие лицензии на фармдеятельность и на торговлю;

продажу незарегистрированных в России препаратов.

«Мы это все отслеживали своевременно и блокировали. Но на сегодняшний день более чем на 13 млн руб. было отпущено лекарственных препаратов посредством интернет-торговли», — заявила Самойлова.

В марте Росздравнадзор сообщал, что выдано 302 разрешения на дистанционную торговлю лекарствами. На тот момент было заблокировано 2 тыс. сайтов.

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