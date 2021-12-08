ФАС разъяснила порядок формирования цен на лекарства при изменении в регионе торговых надбавок

ФАС подготовила разъяснения порядка формирования цен на лекарства при изменении в субъекте России предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненн важные препараты.

У организаций оптовой и розничной торговли возникают затруднения при формирования цен на лекарства при изменении предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на препараты, включенные в перечень ЖНВЛП.

ФАС подготовила письмо, где разъясняются особенности формирования цен в следующих случаях:

организация оптовой торговли лекарственными препаратами, которая приобрела лекарства до вступления в силу решения органа исполнительной власти субъекта России об изменении предельного размера оптовой надбавки у другой организации оптовой торговли, не являющейся его производителем и применившей часть предельного размера оптовой надбавки, установленного в субъекте, до его изменения, реализует лекарственный препарат другим фарморганизациям;

организация оптовой торговли лекарственными препаратами, которая приобрела препарат у его производителя, реализует лекарственный препарат другим фарморганизациям;

организация розничной торговли лекарственными препаратами реализует лекарственный препарат покупателю после вступления в силу решения органа исполнительной власти субъекта России об изменении предельного размера розничной надбавки.

В частности, при реализации лекарственного препарата конечному потребителю после вступления в силу решения органа исполнительной власти субъекта об изменении предельного размера розничной надбавки, аптека рассчитывает размер розничной надбавки с учетом предельного размера такой надбавки, установленного на дату реализации препарата независимо от того до или после изменения предельных размеров розничных надбавок в субъекте такой препарат был приобретен организацией розничной торговли.

ФАС России отмечает, что решения местных органов исполнительной власти, ответственных за установление предельных размеров оптовых и розничных надбавок, должны быть размещены на их официальных сайтах не менее чем за 10 рабочих дней после вступления в силу решения об определении размера надбавок.

Елена Сидорова

pharmvestnik