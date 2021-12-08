СПФО призвал создать четкий регламент пересмотра надбавок на ЖНВЛП

Необходим более четкий регламент принятия решения по уровню надбавок на препараты перечня ЖНВЛП, периодичности, глубине анализа, считает исполнительный директор СПФО Лилия Титова. По ее словам, постоянное снижение уровня надбавок может привести к снижению ассортимента аптек.

В погоне за «очками» в социальной политике регионы снижают оптовые и розничные надбавки на препараты перечня ЖНВЛП. Это может привести к исчезновению ряда позиций, которые уводят розницу в убыток, с полок аптек. Об этом заявила исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова в ходе XIII Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности, передает корреспондент «ФВ».

Она призвала регионы при пересмотре надбавок прислушиваться к мнению участников рынка и усилить глубину анализа информации. Постоянное снижение уровня надбавок может привести к снижению ассортимента аптек, считает она.

«Здесь характерен пример Москвы, которая снизила надбавки и для опта, и для розницы. И для товаропроводящей цепочки цифры были несколько неожиданными», — пояснила Титова.

Она сослалась на значительное снижение рентабельности дистрибьюторов и аптек. «В первую очередь потому, что растут расходы на аренду, информатизацию, кроме того, появились системы менеджмента качества, температурное картирование», — перечислила эксперт накладные расходы.

Она отметила, что с точки зрения нормативной базы изъянов в процедуре утверждения размера надбавок нет. «Проблема в том, что ряд субъектов в погоне за тем, чтобы показать населению свою социальную направленность, проводят планомерную работу по снижению надбавок», — сказала Титова.

Уже наметился тренд, когда аптеки убирают из ассортимента те препараты ЖНВЛП, которые стали убыточными. «Есть риск, что пациенты будут иметь не полный доступ к необходимому ассортименту. Понятно, что все будут сохранять минимальный ассортимент, но остальные позиции будут сокращаться», — отметила глава союза.

Она считает, что профессиональное сообщество в регионах должно более тесно сотрудничать с органами власти. Сейчас оно практически не привлекается к анализу материалов, представляемых субъектами РФ. «Необходим более четкий регламент принятия решения по уровню надбавок, периодичности, глубине анализа», — резюмировала Титова.

Ольга Коберник

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