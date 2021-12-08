Производитель фармсубстанций усомнился в достижении показателей программы «Фарма 2030»

Целевые показатели программы «Фарма 2030» (доля стратегически значимых лекарств, локализованных до полного цикла производства в России, должна составить 80%, а локализация стандартных образцов — не менее 50%) недостижимы при существующих условиях развития рынка. Об этом рассказал президент компании — производителя активных фармсубстанций «Активный Компонент» Александр Семенов в ходе XIII Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности, передает корреспондент «ФВ». Семенов подчеркнул, что сейчас только около 6% потребностей отрасли закрывается субстанциями отечественного производства.

«Данные цели выполнить сложно, если не невозможно, при текущем комплексе стимулирующих мер. Нам необходимо создать вертикально интегрированную цепочку: в России есть производители базового сырья (нефть, газ, уголь), но дальше идет большой провал — отсутствуют производители интермедиатов и производство фармсубстанций в России находится на низком уровне», — отметил он.

Руководитель компании сетует на дефицит субстанций из-за критической зависимости от импорта сырья. Кроме того, снижается и его качество. «Мы запускаем дополнительные цеха для очистки закупаемых интермедиатов, которые идут на производство активных фармсубстанций. Кроме того, все производители интермедиатов переходят на предоплатные схемы, и срок оборачиваемости наших средств растет, особенно учитывая позицию наших производителей лекарственных средств, которые испытывают давление со стороны дистрибьюторов и аптечных сетей, требующих отсрочки платежа на 90—120 дней. Соответственно, мы вынуждены замораживать средства минимум на полгода», — рассказал он.

В такой ситуации вкладывать деньги в развитие производства крайне проблематично, считает Семенов.

Несмотря на снижение инвестиционных возможностей, государство финансирует стратегически важные целевые программы, сказал он, приведя в пример фонд «Круг добра» с вложениями около 60—80 млрд руб. в год. «Замечательная программа, но мы закупаем все эти лекарства за рубежом, делаем иностранную фарму богаче. Если бы государство потратило сопоставимую сумму на строительство десяти заводов дженериковых и оригинальных субстанций и соответствующих интермедиатов, каждый из которых производил бы 40—50 позиций, мы бы решили задачу всего ЕАЭС по всему ассортименту ЖНВЛП», — рассказал Семенов.

Чтобы достичь лекарственного суверенитета, необходимы абсолютные преференции на госторгах для производителей полного цикла по 215 стратегически необходимым позициям ЖНВЛП. «Нужно проводить механизм фаст-трака — ускоренного порядка прохождения экспертизы качества отечественных лекарств, а также вернуть субсидии, позволяющие получить от Минпромторга 50% от основной части лизинга при создании новых производственных мощностей — эта мера поддержки действовала до 2020 года», — сказал руководитель компании.

Производителям необходимы долгосрочные офсетные контракты. «Мы уже год обсуждаем постановление об офсетном контракте с Санкт-Петербургом. Надеюсь, что закончим в декабре и выйдем на первый офсет с Санкт-Петербургом сроком на 10 лет поставки препаратов полного цикла. Это позволит сэкономить бюджету города десятки миллиардов рублей», — сообщил Семенов.

Ольга Коберник

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