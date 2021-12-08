Производитель фармсубстанций усомнился в достижении показателей программы «Фарма 2030»

Дефицит сырья и его низкое качество не позволят достичь существенного роста производства полностью локализованных лекарственных средств, считает глава «Активного Компонента» Александр Семенов. По его словам, решить ситуацию помогут субсидии со стороны государства, преференции на торгах и офсетные контракты.
Целевые показатели программы «Фарма 2030» (доля стратегически значимых лекарств, локализованных до полного цикла производства в России, должна составить 80%, а локализация стандартных образцов — не менее 50%) недостижимы при существующих условиях развития рынка. Об этом рассказал президент компании — производителя активных фармсубстанций «Активный Компонент» Александр Семенов в ходе XIII Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности, передает корреспондент «ФВ». Семенов подчеркнул, что сейчас только около 6% потребностей отрасли закрывается субстанциями отечественного производства.
«Данные цели выполнить сложно, если не невозможно, при текущем комплексе стимулирующих мер. Нам необходимо создать вертикально интегрированную цепочку: в России есть производители базового сырья (нефть, газ, уголь), но дальше идет большой провал — отсутствуют производители интермедиатов и производство фармсубстанций в России находится на низком уровне», — отметил он.
Руководитель компании сетует на дефицит субстанций из-за критической зависимости от импорта сырья. Кроме того, снижается и его качество. «Мы запускаем дополнительные цеха для очистки закупаемых интермедиатов, которые идут на производство активных фармсубстанций. Кроме того, все производители интермедиатов переходят на предоплатные схемы, и срок оборачиваемости наших средств растет, особенно учитывая позицию наших производителей лекарственных средств, которые испытывают давление со стороны дистрибьюторов и аптечных сетей, требующих отсрочки платежа на 90—120 дней. Соответственно, мы вынуждены замораживать средства минимум на полгода», — рассказал он.
В такой ситуации вкладывать деньги в развитие производства крайне проблематично, считает Семенов.
Несмотря на снижение инвестиционных возможностей, государство финансирует стратегически важные целевые программы, сказал он, приведя в пример фонд «Круг добра» с вложениями около 60—80 млрд руб. в год. «Замечательная программа, но мы закупаем все эти лекарства за рубежом, делаем иностранную фарму богаче. Если бы государство потратило сопоставимую сумму на строительство десяти заводов дженериковых и оригинальных субстанций и соответствующих интермедиатов, каждый из которых производил бы 40—50 позиций, мы бы решили задачу всего ЕАЭС по всему ассортименту ЖНВЛП», — рассказал Семенов.
Чтобы достичь лекарственного суверенитета, необходимы абсолютные преференции на госторгах для производителей полного цикла по 215 стратегически необходимым позициям ЖНВЛП. «Нужно проводить механизм фаст-трака — ускоренного порядка прохождения экспертизы качества отечественных лекарств, а также вернуть субсидии, позволяющие получить от Минпромторга 50% от основной части лизинга при создании новых производственных мощностей — эта мера поддержки действовала до 2020 года», — сказал руководитель компании.
Производителям необходимы долгосрочные офсетные контракты. «Мы уже год обсуждаем постановление об офсетном контракте с Санкт-Петербургом. Надеюсь, что закончим в декабре и выйдем на первый офсет с Санкт-Петербургом сроком на 10 лет поставки препаратов полного цикла. Это позволит сэкономить бюджету города десятки миллиардов рублей», — сообщил Семенов.
Ольга Коберник
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