ВОЗ назвала неоправданным переливание плазмы крови переболевших коронавирусом

Группа ученых ВОЗ назвала неоправданным переливание плазмы пациентам с COVID-19. Данный метод лечения не снижает риски смерти от инфекции или вероятность оказаться на ИВЛ, а лечение требует больших затрат и времени.

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуется переливать заболевшим коронавирусом плазму крови переболевших COVID-19. Это следует из обновленной рекомендации, пишет «Медицинский вестник». Ранее на этот метод возлагались надежды, однако имеющиеся сейчас данные говорят о том, что он не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких.

В ВОЗ подчеркнули, что переливать плазму выздоровевших не рекомендуется тем, кто болеет коронавирусом в легкой форме, а также тяжелобольным и находящимся в критическом состоянии.

Рекомендации подготовлены на основе данных 16 исследований с участием 16 236 пациентов с нетяжелой, тяжелой и критической формами инфекции COVID-19.

Кроме того, эксперты выделили несколько практических проблем, таких как необходимость выявления и тестирования потенциальных доноров, а также сбора, хранения и введения донорской плазмы. Такого рода лечение выходит очень финансово затратным.

В августе группа американских исследователей установила, что введение плазмы зараженным COVID-19 пациентам, вероятно, не может предотвратить прогрессирование болезни. Результаты исследования, в котором участвовали больше 500 пациентов, опубликованы в The New England Journal of Medicine. Они показали, что болезнь прогрессировала у 30% пациентов, которым вводили плазму, и у 31,9% больных, которые получали плацебо.

В России Минздрав разрешил применять «Ковид-глобулин» для лечения подростков с 12 лет и беременных.

В сентябре московские власти направили почти 700 млн руб. на заготовку и переработку крови, а также на производство препарата «Ковид-глобулин» и выплаты донорам.

pharmvestnik