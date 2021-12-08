Фармпроизводители получили возможность заключать СПИК по новым направлениям

Правительство расширило перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специнвестконтракты. У фармпроизводителей появилась возможность заключать такие контракты по новым направлениям.

Правительство расширило на 80 новых позиций перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК). Соответствующее распоряжение № 3420-р подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Этим документом вносятся поправки в распоряжением № 3143-р. В обновленный перечень вошли перспективные технологии, которые могут применяться в самых разных сферах. Например, у фармпроизводителей появилась возможность заключать СПИК при разработке и призводстве:

радиофармацевтических препаратов в соответствии с GMP;

субстанции рекомбинантного фолликулостимулирующего гормона;

субстанции риамиловира;

современных генерических препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний;

медицинских пластырей с полиакрилатным адгезивом по технологии фотосшивки термопластичного преполимера, содержащего ультрафиолетовые реактивные группы;

раневых повязок с парафином или пчелиным воском по технологии физического модифицирования структуры веществами родственной химической природы;

полимерных офтальмологических имплантатов на основе технологии фронтальной фотополимеризации;

магнитно-резонансных томографов.

Механизм специального инвестиционного контракта был запущен в конце 2020 года распоряжением № 3143-р. В документе также был ряд позиций, предусматривающих разработки в фармотрасли.

Механизм позволяет привлечь крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств, прежде всего для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции.

Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов.

Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.

В фармотрасли Минпромторг заключил несколько СПИК, в частности с AstraZeneca, Sanofi, «Герофармом» и некоторыми другими компаниями. В начале октября был подписан первый СПИК в фармотрасли по механизму СПИК 2.0 и по результату открытого конкурсного отбора. Он был заключен между Минпромторгом, правительством Рязанской области и Скопинским фармзаводом. Он предусматривает внедрение технологии производства готовой лекарственной формы различных ингибиторов протеинкиназ и технологии производства оборудования визуализации тканей для диагностики онкологических заболеваний и сторожевого лимфатического узла с использованием радиофармпрепаратов.

В конце октября этого года Минпромторг, правительство Санкт-Петербурга и компания «Активный компонент» подписали первый специальный инвестиционный контракт на производство широкой линейки фармацевтических субстанций. Ранее подобные контракты заключались только с производителями готовых лекарств.

Елена Сидорова

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