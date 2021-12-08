«Биннофарм Групп» объявила об открытии своих представительств в шести странах

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» объявила о том, что открывает свои представительства в Казахстане, Беларуси, Азербайджане, Молдове, Армении и Узбекистане. Официальное представительство компании в Казахстане уже зарегистрировано. В остальных пяти странах офисы должны появиться в ближайший месяц.

Благодаря открытию представительств «Биннофарм Групп» в 2024 году сможет в два раза увеличить выручку от экспортных продаж.

«Это важный исторический момент в развитии «Биннофарм Групп». Уже сегодня мы являемся лидером по продажам медикаментов в странах СНГ, но работаем в основном через партнеров. С открытием зарубежных представительств у нас появятся собственная система продвижения на местах, что даст возможность быстрее развиваться в этих странах. Ожидаем, что в 2024 году наши экспортные продажи удвоятся», – заявил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

С открытием представительств компания начинает продвигать брендированные продукты – синбиотик «Максилак», спазмолитическое средство Необутин, венотоник «Венарус» и другие.

«Население стран СНГ, если исключить Украину, составляет около половины населения Российской Федерации. При этом за 8 месяцев 2021 года российский фармрынок вырос на 4,7% в денежном выражении, а рынок, например, Узбекистана – на 68%. Рост связан в первую очередь с повышением благосостояния населения стран и увеличением объемов потребления в натуральном выражении. Для продвижения на местах мы сфокусировались на нескольких брендированных препаратах и планируем увеличить объемы продаж по ним за рубежом», – сказал Муратов.

Он также сообщил о планах по расширению международного присутствия и выходе со временем на рынки других стран. Сейчас рассматриваются страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Выручка «Биннофарм Групп» за 9 месяцев 2021 года выросла на 22% до 18 млрд рублей.

gxpnews