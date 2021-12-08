В ОЭЗ «Дубна» начали стерилизовать медизделия методом электронно-лучевой обработки

Резидент особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна» компания «Акцентр Групп» получила лицензию Роспотребнадзора, дающую разрешение проводить работы по радиационной стерилизации медицинских изделий однократного применения и другой продукции, в том числе фармацевтического и растительного сырья.

В марте 2021 года «Акцентр Групп» начала монтировать и налаживать технологическую линию на базе ускорителя электронов производства канадской компании Mevex Corporation. В октябре этого года резидент вместе с лицензией также прошел аттестацию радиационно-технологической установки во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений.

Инвестиции в проект превышают 450 миллионов рублей. Часть из этих средств привлекли при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в виде субсидии наукограда Дубна. На территории ОЭЗ компания намерена создать около 60 новых рабочих мест.

«Наше предприятие работает в круглосуточном режиме. Сегодня в рамках договорных отношений мы активно сотрудничаем с резидентами ОЭЗ «Дубна» – компаниями «Гранат Био Тех», «Эйлитон», «Медипалтех». Они выпускают современные медицинские изделия для лабораторной диагностики, в том числе пробирки для взятия венозной крови. А также сотрудничаем с компанией «Эверс», производящей средства ухода за ранами и средства экспресс-диагностики», – прокомментировал исполнительный директор ООО «Акцентр Групп» Артем Кузнецов.

В ноябре 2019 года управляющая компания «Акцентр» подписала соглашение о реализации проекта по созданию на территории ОЭЗ «Дубна» третьей производственной площадки в рамках создания сети центров стерилизации и электронно-лучевой обработки, оказывающей услуги на базе новейших технологических комплектов в соответствии с требованиями международных стандартов качества. Еще две площадки расположены в городе Родники (Ивановская область) и городе Колпино (Санкт-Петербург).

Как стало известно ранее, резидент ОЭЗ «Дубна» вышел на рынок Китая с ингредиентами для производства кремов.

gxpnews