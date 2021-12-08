Омикрон-штамм коронавируса может быть «природной вакциной»

Омикрон-штамм коронавирусной инфекции может быть созданной природой живой вакциной. Об этом в беседе с Ura.ru заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

«То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», – цитирует издание ученого.

Как он считает, благодаря появлению омикрон-штамма мир сможет забыть о локдаунах. Но пока неизвестно, вытеснит ли этот вариант другие штаммы коронавируса.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, который обнаружили на юге Африки, греческой буквой «омикрон». Согласно заявлению ВОЗ, у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность», так как может сказаться на эффективности вакцин. По предварительной информации, у штамма повышенная способность к распространению.

Как стало известно накануне, омикрон-штамм коронавируса выявили у двух вернувшихся из ЮАР россиян.

В ВОЗ ранее заявили о легком течении коронавируса при омикрон-штамме.

GxP собрал мнения производителей вакцин о новом штамме и эффективности существующей защиты.

gxpnews