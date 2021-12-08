Якорным резидентом ОЭЗ «Биополис» с инвестициями в 18 млрд рублей станет компания «Нанолек»

В Кировской области будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) «Биополис». Общий объем проекта более 18 миллиардов рублей, из них большая часть средств – частные инвестиции. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Игорь Васильев.

«Кировская область – это исторически сложившийся центр биотехнологий России, здесь богатые биотехнологические традиции, большие серьезные институты. В Кирове в 1944 году было организовано первое промышленное производство пенициллина, а сейчас в Левинцах расположено предприятие «Нанолек», которое в партнерстве с «Санофи» выпускает большую линейку вакцин, в том числе детских», – подчеркнул Васильев.

По словам губернатора, в Кировской области уже создан биокластер, в который входит 18 предприятий. Якорным резидентом ОЭЗ станет компания «Нанолек», а вокруг ожидается появление научно-технологической базы.

Реализация проекта рассчитана на десятилетия. «Мы будем создавать отдельный комфортный для проживания город Биополис в Левинцах недалеко от аэропорта, планируем организовать хорошую инфраструктуру – школы, детские сады, поликлиники, жилье для сотрудников, может быть, объединенный кампус для нескольких университетов, где можно будет жить, учиться, проходить практику, приглашать иностранных специалистов», – отметил Игорь Васильев.

Как рассказал глава Кировской области, в начале 2022 года планируется направить заявку на создание особой экономической зоны в Минэкономразвития, а к 2024 году сформировать отдельный муниципалитет, свободную экономическую зону, и начать создавать пространство, входящее в «Санитарный щит» страны, где будет вестись разработка и производство вакцин. Кроме того, к 2024 году планируется строительство специализирующегося на разработке вакцин филиала Института Чумакова.

Фармпредприятия ОЭЗ «Тольятти» в 2021 году инвестировали 2,4 миллиарда рублей, сообщалось ранее.

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