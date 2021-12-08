Минпромторг РФ выделит 600 млн рублей на разработку МИ для реабилитации до 2024 года

Минпромторг РФ намерен выделить дополнительно 600 млн рублей участникам рынка реабилитационной индустрии на разработку профильной продукции. Средства будут выделены в виде НИОКР для стимулирования выхода медизделий на рынок и рассчитаны на три года – с 2022-го по 2024-й. Минпромторг РФ намерен выделить дополнительно 600 млн рублей участникам рынка реабилитационной индустрии на разработку профильной продукции. Средства будут выделены в виде НИОКР для стимулирования выхода медизделий на рынок и рассчитаны на три года – с 2022-го по 2024-й.

«Мы предусмотрели на предстоящие три года дополнительно 600 млн рублей в части НИОКРов с акцентом на радиоэлектронику, аппараты и медизделия. В первую очередь эти средства пойдут на стимулирование выхода на рынок. Когда предприятия создают и разрабатывают новые образцы, требуется определенное время для того, чтобы адаптировать к рынку, и мы очень рассчитываем на средства, которые будут предоставляться. Это будет способствовать компенсации затрат, быстрому выходу на рынок новых образцов», – рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, ежегодно объем рынка российской реабилитационной продукции растет на 8%, включая не только внутренний рынок, но и поставку на экспорт – от базовых кресел-колясок до сложных механических протезов, передающих сигналы мозга.

В декабре 2020 года Правительство РФ определило комплекс мер по формированию «современной отрасли промышленной продукции реабилитационной направленности», рассчитанный на 2020–2022 годы. Перечень состоит из 20 пунктов, в числе которых – создание новых межгосударственных и национальных стандартов реабилитационной продукции, сети опорных лабораторий для испытания ТСР, а также проведение эксперимента по маркировке кресел-колясок с дедлайном в июне 2021 года.

Кроме того, в перечень вошли меры поддержки – выделение субсидий на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ производителям, получение грантов на разработку НКО, обеспечение участия российских производителей реабилитационной индустрии в зарубежных выставках и деловых миссиях.

В январе 2021 года Минпромторг РФ анонсировал субсидии в размере 202,7 млн рублей на разработку, испытание и внедрение инновационной продукции реабилитационной направленности ‎с участием инвалидов в 2021–2023 годах. Субсидии будут распределяться по подпрограмме «Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности» госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». В 2021 году будет выделено 68,1 млн рублей, в 2022-м – 67,1 млн рублей, в 2023-м – 67,3 млн рублей, перенаправленных с дотаций организациям легкой и текстильной промышленности.