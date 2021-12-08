Минпромторг РФ выделит 600 млн рублей на разработку МИ для реабилитации до 2024 года

«Мы предусмотрели на предстоящие три года дополнительно 600 млн рублей в части НИОКРов с акцентом на радиоэлектронику, аппараты и медизделия. В первую очередь эти средства пойдут на стимулирование выхода на рынок. Когда предприятия создают и разрабатывают новые образцы, требуется определенное время для того, чтобы адаптировать к рынку, и мы очень рассчитываем на средства, которые будут предоставляться. Это будет способствовать компенсации затрат, быстрому выходу на рынок новых образцов», – рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
По его словам, ежегодно объем рынка российской реабилитационной продукции растет на 8%, включая не только внутренний рынок, но и поставку на экспорт – от базовых кресел-колясок до сложных механических протезов, передающих сигналы мозга.
В декабре 2020 года Правительство РФ определило комплекс мер по формированию «современной отрасли промышленной продукции реабилитационной направленности», рассчитанный на 2020–2022 годы. Перечень состоит из 20 пунктов, в числе которых – создание новых межгосударственных и национальных стандартов реабилитационной продукции, сети опорных лабораторий для испытания ТСР, а также проведение эксперимента по маркировке кресел-колясок с дедлайном в июне 2021 года.
Кроме того, в перечень вошли меры поддержки – выделение субсидий на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ производителям, получение грантов на разработку НКО, обеспечение участия российских производителей реабилитационной индустрии в зарубежных выставках и деловых миссиях.
В январе 2021 года Минпромторг РФ анонсировал субсидии в размере 202,7 млн рублей на разработку, испытание и внедрение инновационной продукции реабилитационной направленности с участием инвалидов в 2021–2023 годах. Субсидии будут распределяться по подпрограмме «Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности» госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». В 2021 году будет выделено 68,1 млн рублей, в 2022-м – 67,1 млн рублей, в 2023-м – 67,3 млн рублей, перенаправленных с дотаций организациям легкой и текстильной промышленности.
Фото: vk.com/observerrussia