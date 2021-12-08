GSK и Vir сообщили об эффективности своего препарата от всех мутаций штамма коронавируса «омикрон»

Британская GlaxoSmithKline (GSK), ссылаясь на результаты доклинических исследований, 7 декабря рассказала, что препарат на основе моноклонального антитела против COVID-19 (sotrovimab), разработанный в партнерстве с американской Vir Biotechnology, эффективен в терапии при заражении любой мутацией штамма коронавируса «омикрон». Другие производители лекарств от коронавирусной инфекции подобных заявлений пока не делали. Разработчики вакцин (Pfizer/BioNTech, Moderna и другие) намерены модернизировать свои препараты под новый штамм. Британская GlaxoSmithKline (GSK), ссылаясь на результаты доклинических исследований, 7 декабря рассказала, что препарат на основе моноклонального антитела против COVID-19 (sotrovimab), разработанный в партнерстве с американской Vir Biotechnology, эффективен в терапии при заражении любой мутацией штамма коронавируса «омикрон». Другие производители лекарств от коронавирусной инфекции подобных заявлений пока не делали. Разработчики вакцин (Pfizer/BioNTech, Moderna и другие) намерены модернизировать свои препараты под новый штамм.

Результаты доклинических исследований лекарственного средства sotrovimab, полученные в ходе псевдовирусного тестирования известных на сегодня мутаций коронавируса, продемонстрировали, что препарат GSK и Vir эффективен для терапии COVID-19, вызванного заражением всеми известными мутациями штамма «омикрон». GSK и Vir планируют предоставить окончательные результаты эффективности применения sotrovimab к концу 2021 года.

Ранее GSK и Vir разработали так называемые псевдовирусы (воссозданные в искусственных условиях варианты коронавируса), которые содержат крупные мутации всех известных штаммов коронавируса, и провели лабораторные исследования на их уязвимость к лечению препаратом sotrovimab. На их основании был сделан вывод об эффективности этого лекарственного средства для терапии COVID-19 при заражении ключевыми мутациями штамма «омикрон».

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) 26 мая выдало разрешение на экстренное применение препарата sotrovimab для амбулаторного лечения легкой и средней формы COVID-19 у взрослых и подростков в возрасте от 12 лет и старше, при этом их вес должен составлять не менее 40 кг, а также для граждан, подверженных высокому риску тяжелого развития заболевания. В этом же месяце Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (CHMP EMA) рекомендовал европейскому регулятору одобрить препарат для применение по этим же показаниям.

В начале июля в Россию впервые поступила партия незарегистрированного препарата GSK и Vir. В октябре Минздрав РФ включил в 13-ю версию методических рекомендаций по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции моноклональные антитела от GSK и Vir, Celltrion, Eli LIlly, Roche и Regeneron. Все они в РФ не зарегистрированы, однако применяются в Москве в экспериментальном режиме для терапии коронавирусной инфекции у взрослых и детей с хроническими заболеваниями.