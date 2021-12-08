«Герофарм» добился пересмотра возражения на выдачу патента на инсулин Туджео

Суд по интеллектуальным правам 6 декабря повторно принял решение в пользу «Герофарма» и обязал Роспатент еще раз рассмотреть возражение компании на выдачу Sanofi патента на инсулин Туджео. Sanofi собирается оспорить это решение. Суд по интеллектуальным правам 6 декабря повторно принял решение в пользу «Герофарма» и обязал Роспатент еще раз рассмотреть возражение компании на выдачу Sanofi патента на инсулин Туджео. Sanofi собирается оспорить это решение.

Спор по патенту Sanofi на инсулин Туджео длится с 2017 года. У Sanofi есть два инсулина гларгин – Лантус и Туджео, различающиеся концентрацией. У Лантуса концентрация инсулина гларгин – 100 ЕД/мл, у Туджео она выше – 300 ЕД/мл, он более длительного действия. Туджео защищен патентом, у Лантуса срок действия закончился. В компании утверждали, что за счет изменения концентрации Туджео приобретает новые свойства профиля безопасности, выведения, терапевтической активности – это референтный препарат, не являющийся взаимозаменяемым с Лантусом.

«Герофарм» в 2019 году выпустил на рынок аналог Лантуса РинГлар и готовится вывести аналог Туджео.

В марте 2017 года «Герофарм» подал в Коллегию по патентным спорам возражение на выдачу патента на Туджео. Российская компания указывала на несоответствие изобретения Sanofi условиям «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень». В июле того же года Роспатент заявление «Герофарма» не удовлетворил. Тогда компания в октябре подала иск в суд по интеллектуальным правам (СИП)

В сентябре 2020 года суд удовлетворил требования «Герофарма», направив возражение на повторное рассмотрение. Но Роспатент и Sanofi обратились в кассационную инстанцию. В январе 2021 года президиум СИП отменил решение СИП и передал дело на пересмотр. Новое рассмотрение дела судом снова завершилось победой «Герофарма».

В Sanofi ответили, что планируют обжаловать решение СИП, подав новую кассационную жалобу в президиум СИП. «Мы уверены в том, что наше изобретение отвечает всем критериям патентоспособности. Туджео защищен патентами в более чем 60 странах мира. Нашу позицию разделяет Роспатент, который уже дважды, рассмотрев возражения российских компаний, оставил патент в силе. Наша позиция подкреплена мнениями специалистов в области лечения сахарного диабета, которые приобщены к материалам дела», – сообщили в Sanofi. Пока патент на Туджео остается действующим.