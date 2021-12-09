В Перечень ЖНВЛП могут включить три комбинированных препарата для лечения ВИЧ-инфекции

Минздрав опубликовал список предложений для внесения в лекарственные перечни. В адрес ведомства поступило 11 заявок, которые Комиссия по формированию перечней рассмотрит в первом квартале 2022 года. Среди предложений противоопухолевые и противовирусные препараты, лекарства для лечения гемофилии А и другие.

Семь препаратов из 11 зарегистрированы в России в 2021 году. Два из них предназначены для лечения редких заболеваний: тедуглутид (ТН «Гэттестив») – для синдрома короткой кишки, ланаделумаб (ТН «Такзайро») – для профилактики рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека. «Гэттестив» внесен в перечень препаратов, закупаемых для подопечных фонда «Круг добра».

Еще два новых препарата – лоноктоког альфа (ТН «Афстила») и руриоктоког альфа (ТН «Аденовейт») – применяются для лечения гемофилии А, которая также относится к редким заболеваниям. Среди новинок 2021 года – противоопухолевый лорлатиниб («Лорвиква»).

В Перечень ЖНВЛП могут попасть комбинированные препараты для лечения ВИЧ-инфекции – долутегравир+рилпивирин (ТН «Джулука») и долутегравир+ламивудин (ТН «Довато»), зарегистрированные осенью 2021 года. Также подана заявка на комбинированный атазанавир+ритонавир (ТН «Атазор-Р»), который обращается на рынке с 2019 года.

Комбинированный противоопухолевый паклитаксел+альбумин (ТН «Абраксан»), зарегистрированный с 2010 года, тоже может попасть в Перечень ЖНВЛП. Как писал «ФВ», с 2021 года несколько препаратов были исключены из основных схем лечения в клинико-статических группах по профилю «Онкология» (используются для оплаты медпомощи в круглосуточных и дневных стационарах). В основных остались только лекарства, входящие в Перечень ЖНВЛП.

Для всех остальных есть схема лечения «Прочие схемы лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях», тарифы для которой составляют в среднем от 12,6 тыс. до 17,5 тыс. руб., что ниже стоимости по основным схемам.

Оставшиеся два предложения касаются лекарств, которые входят в Перечень ЖНВЛП. В перечень может войти новая лекарственная форма пропранолола – раствор для приема внутрь, а противоопухолевый карфилзомиб предлагается включить в программу «14 ВЗН».

Елена Калиновская

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