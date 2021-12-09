Госдума попросила Минздрав обязать аптеки продавать лекарства поштучно

Депутаты Госдумы просят правительство обязать аптеки реализовывать препараты поштучно по требованию покупателя. Свое обращение они аргументируют жалобами граждан на рост цен препаратов при общем снижении доходов.

Депутаты Государственной думы обратились к правительству с просьбой обязать аптеки продавать лекарств поштучно, не нарушая первичную упаковку при желании покупателя. Это может стать одним из вариантов оптимизации расходов населения на медикаменты, следует из обращения (есть в распоряжении «ФВ») на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Авторами письма выступили глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и заместитель председателя Комитета по экономической политике Станислав Наумов. Причиной обращения послужили жалобы граждан на «рост цен на лекарства при общем снижении доходов».

В своем обращении депутаты просят внести соответствующие изменения в Приказ Минздрава РФ №403н от 11.07.2017, регламентирующий порядок отпуска лекарств.

Согласно порядку отпуска лекарственных средств в аптеках, нарушение вторичной упаковки допускается в случае, если необходимое количество препарата (в рецепте или при отпуске безрецептурного лекарства) меньше, чем объем, содержащийся в целой упаковке. Но, как считают в Госдуме, формулировка «допускается» оставляет финальное решение о том, можно ли продать лекарство частично, исключительно на аптеке.

Депутаты, ссылаясь на практику и поступившие к ним обращения, заявляют о том, что аптеки далеко не всегда идут навстречу потребителям, предпочитая реализовывать лекарства целыми упаковками.

Депутаты заявляют, что возможность приобретать лекарства поштучно (блистерами или ампулами) позволит гражданам избежать переплаты за лекарства, количество которых в упаковке часто превышает необходимый минимум в рамках прописанного врачом курса. «Оставшиеся препараты, по сути, складируются в домашних аптечках без гарантии востребованности в будущем до истечения срока годности», — следует из обращения.

Руслан Мавлиханов

Маргарита Грошева

pharmvestnik