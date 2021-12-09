RNC Pharma представила ТОР20 компаний e-com-сегмента фармрозницы по итогам трех кварталов

Общий объем онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (лекарства + парафармацевтика) в России по итогам I-III кварталов 2021 года исчислялся суммой 141,6 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2020 года достигла рекордных значений, прирост зафиксирован на уровне 34,5% в рублях. Общая динамика российского фармритейла за этот период зафиксировалась на уровне чуть более 3%, говорится в отчете RNC Pharma, поступившем «ФВ».

После провальных результатов I квартала 2021 года, основной рост продаж ритейлеры демонстрировали во II и III кварталах. Причем основной вклад в динамику по-прежнему вносит Rx-ассортимент, продажи парафармацевтики в российских аптеках рванули вверх только по итогам III квартала, что с одной стороны определялось возобновлением роста доходов населения, а с другой – низкой базой прошлого года, в котором наблюдались явные перекосы потребления из-за пандемии COVID-19, отмечают аналитики RNC Pharma.

Суммарная доля e-com в общем объеме российской фармрозницы, включая продажи парафармацевтики, по итогам I-III кварталов достигла 13,3%, при этом организации в пределах ТОР20 обеспечили выручку в размере 117,5 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), это ровно 83% от общего объема операций от общего объема сегмента электронной торговли в России за I-III кварталы 2021 года. Доля топовых игроков пока все еще имеет тенденцию к сокращению, компании за пределами двадцатки растут несколько быстрее даже несмотря на кратные показатели прироста у отдельных крупных компаний.

«Бессменный лидер рейтинга фармацевтического e-com «Аптека.ру» показывает весьма умеренную динамику (16% в рублях), прирост обеспечивался прежде всего за счет расширения количества участников проекта. Относительно I-III кварталов 2020 года их стало больше на 4950 объектов. За год количественный состав структуры вырос практически на треть (31%), но понятно, что они не все одномоментно включились в работу и в целом уровень активности тут еще имеет определенные перспективы к росту, но все-таки без кардинального расширения сервисной составляющей в виде доставки до конечного потребителя данная модель близка пределам развития», – указано в материалах RNC Pharma.

Конкурирующий ресурс «Здравсити» от компании «Протек» по итогам I-III кварталов показала значительный количественный рост, за год к ней присоединилось 3856 новых участников, это на 28% больше по сравнению с показателями I-III кварталов 2020 года. При этом общее количество партнеров на 1 октября 2021 года составляет 17 521, что сопоставимо с показателями «Аптека.ру» (20 852 шт.).

«Но при этом «Здравсити» не ограничивается только возможностями бронирования и, очевидно, кратную динамику удается обеспечивать в том числе и за счет предоставления возможностей курьерской доставки», – отмечают аналитики.

Из числа других крупных представителей e-com сегмента сопоставимыми темпами роста выручки может похвастаться только «Апрель», здесь оборот за год увеличился в 4,7 раза, при этом сеть так же активно осуществляет региональную экспансию: общее количество точек организации за год выросло на 50%. С точки зрения роста оборота в e-com аналитики отмечают также результаты компаний: «Ваша №1» и «Ригла» – обе показывают практически одинаковый рост в 2,7 раза, а также «Фармлэнд» (в 2,4 раза). Все эти сети развивают прежде всего сервисную составляющую бизнеса, количество участников организаций растет, но не является определяющим фактором развития e-com направления.

ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I-III кварталов 2021 года **

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