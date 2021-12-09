Испытания показали неспособность вакцин нейтрализовать вариант «Омикрон»

Исследователи из Франкфуртского университета имени Гёте провели испытания, показавшие нулевой уровень нейтрализации нового варианта коронавируса «Омикрон». Такие данные были получены у пациентов, получивших две дозы вакцин Moderna и BioNTech.

Профессор вирусологии Франкфуртского университета имени Гёте Сандра Кизек написала в своем Twitter о проведении испытаний по нейтрализации нового варианта COVID-19 «Омикрон» относительно «Дельта»-варианта. Об этом сообщает «Медицинский вестник». Профессор уточнила, что испытания проводились с использованием изолята коронавируса, а не псевдовируса, произведенного в лаборатории.

Итоги испытаний свидетельствуют, что у пациентов, получивших две дозы BioNTech и Moderna, а также привитых двумя дозами AstraZeneca и BioNTech уровень нейтрализации «Омикрона» через полгода после вакцинации составил 0%.

У испытуемых, которые ревакцинировались препаратом BioNTech, уровень нейтрализации «Омикрона» составил 25% спустя три месяца после введения вакцины по сравнению с 95% в случае с «Дельта»-вариантом. Профессор отметила, что во время наблюдений ученые зафиксировали 37-кратную разницу в реакции вакцин на «Дельта» и «Омикрон», то есть исследование подтверждает необходимость создания адаптированной конкретно к «Омикрону» вакцины. Кизек подчеркнула, что смесь из моноклональных антител казиривимаб/имдевимаб не показала эффекта против «Омикрона».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце ноября сообщала об обеспокоенности в связи с выявлением в ЮАР нового варианта COVID-19 «Омикрон». В России первые случаи заражения этим вариантом Роспотребнадзор зафиксировал 6 декабря. В Центре имени Гамалеи пообещали адаптировать свои вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» к новому варианту. Западные компании, такие как Pfizer, Moderna и AstraZeneca, также выразили готовность создать новые препараты против «Омикрона».

Григорий Дубов

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