Мошенники создали клон сайта Минздрава РФ с фейками про COVID-19

Специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB 8 декабря сообщила, что обнаружила под публикациями в крупных группах «ВКонтакте» более 2,6 тысячи комментариев со спорными заявлениями вымышленных экспертов о COVID-19 и ссылками на фальшивый сайт Минздрава РФ, после посещения которого пользователям предлагали денежный приз. Среди прочего на таком сайте было опубликовано фейковое интервью с Михаилом Мурашко, где министр якобы заявил, что следующая волна пандемии коронавируса «способна полностью уничтожить до 80% населения страны», а первыми жертвами станут люди, получившие вакцину.

В комментариях, которые мошенники оставляют под публикациями в группах, насчитывающих миллионы пользователей, приводятся слова неких академиков о том, что «страна скоро вымрет» из-за коронавируса. В этих же комментариях дается ссылка на сайт-клон Минздрава РФ, где опубликовано ненастоящее интервью с Михаилом Мурашко.

Пользователь, перешедший по такой ссылке, находится на фейковом сайте несколько секунд. Затем его автоматически перенаправляют на другой портал, где в формате розыгрыша или в подарок ему предлагают получить «крупный денежный перевод». Для этого мошенники требуют ввести данные банковской карты. О том, удалось ли им таким способом получить личные данные пользователей, не уточняется.

В фейковом интервью Михаил Мурашко якобы заявляет, что «ситуация на данный момент напоминает пороховую бочку», что «нас ждет натуральная биологическая катастрофа» и что следующая волна пандемии способна уничтожить до 80% населения России, а первыми умрут вакцинированные.

«Страх и паника отлично продвигают любой, даже самый сомнительный контент», – пояснил руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов, добавив, что мошенники-вымогатели хорошо об этом знают. В Group-IB напомнили пользователям соцсетей, что необходимо критически относиться к подобной информации и внимательно смотреть на доменные имена при переходе на различные сайты.

После появления информации о мошенниках изданию РБК в пресс-службе «ВКонтакте» заявили, что соцсеть не фиксирует всплеска мошеннических действий с подобной механикой, но уточнили, что в случае появления таких записей они оперативно удаляются, а авторы – блокируются.

В августе 2020 года, после того как была зарегистрирована первая в России вакцина от COVID-19 Спутник-V, в интернете стали появляться предложения мошенников о предзаказе этого препарата. Такие объявления публиковались на сайтах с фейковыми доменными именами. В Минздраве тогда предостерегли граждан от таких заказов.