Стала известна сумма оплаты добровольцам за исследование новой вакцины от COVID-19

Центр им. Гамалеи объявил конкурс на проведение исследований на добровольцах новой вакцины от COVID-19. Документация, описывающая аукцион и будущий договор, включает сумму оплаты 920 добровольцам за участие в исследовании вакцины на основе вирусоподобных частиц, или VLP.

Конкурсная документация будущего исследования на добровольцах новой вакцины Центра им. Гамалеи содержит обоснование цены. В этом разделе приведены статьи затрат для выполнения исследования вакцины от COVID-19 на основе VLP. На оплату добровольцам планируется сумма 9,2 млн руб., выяснил «ФВ». Таким образом, каждый доброволец может получить 10 тыс. руб. за участие в исследовании новой вакцины. Информация размещена на сайте zakupki.gov.ru.

Документация содержит указание на участие 360 добровольцев в испытании I фазы и 560 – II фазы. В каждой из них предполагается оценка внутримышечной и интраназальной формы новой вакцины на основе вирусоподобных частиц. Ранее «ФВ» сообщал детали этого исследования.

Центр им. Гамалеи приступил к испытаниям на животных осенью 2021 года. Окончание доклинических испытаний планируется в декабре 2021 года, как указано в заключенных договорах. Разработка вакцины с использованием технологии VLP включена в государственное задание центра на 2021–2022 годы, писал «ФВ».

Елена Воронина

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