Исследование Pfizer и BioNTech показало необходимую дозу вакцины против штамма «омикрон»

Вакцина от Pfizer/BioNTech при трех дозах нейтрализует омикрон-вариант, при двух дозах эффективность ниже, сообщила Pfizer. Компания подтвердила, что новый вариант вируса хуже нейтрализуется антителами вакцинированных, чем другие штаммы.

«Предварительные данные показывают, что третья доза вызывает аналогичный уровень нейтрализующих антител к омикрон-варианту, как это было видно после двух доз против других вариантов, которые имели место до него», — отмечают компании.

При этом исследование показало, что при двух дозах эффективность существенно ниже — «нейтрализующий потенциал сокращается более чем в 25 раз». При этом исследование подтверждает, что третья, бустерная доза вакцины, увеличивает уровень антител (через месяц после введения) примерно в те же 25 раз.

«Хотя две дозы вакцины по-прежнему могут обеспечить защиту от тяжелого течения болезни, вызванного омикроном, из предварительных данных ясно, что защита улучшается с третьей дозой», — заявил гендиректор американской Pfizer Альбер Бурла.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила вариант коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает большую озабоченность».

gxpnews