Росздравнадзор отчитался о проверках в сфере обращения лекарственных средств

За нарушения при обращении лекарств Росздравнадзор выписал в 2021 году штрафы на сумму 4,6 млн руб. Чаще всего проверяющие выявляли нарушения при хранении лекарств.

Росздравнадзор в 2021 году провел 302 плановые проверки, 526 внеплановых проверок в сфере обращения лекарственных средств. Инспекторы составили 171 протокол об административных правонарушениях, сумма наложенных административных штрафов составила 4,6 млн руб. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы.

При этом нарушения правил хранения составляют 70% от общего количества правонарушений, нарушения правил реализации лекарств – 16%, правил перевозки – 11%, уничтожения – 3%.

За 11 месяцев 2021 года в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора производители и импортеры ввели информации о 284 052 сериях, 5,6 млрд упаковках лекарств, поступивших в гражданский оборот, из них выдано разрешений на ввод в гражданский оборот на 3 420 серий, 75 млн упаковок иммунобиологических препаратов.

Всего Росздравнадзор за 9 месяцев проверил качество более 28 тыс. образцов лекарств, находящихся в гражданском обороте, изъято из обращения 329 серий, не соответствующих установленным требованиям.

В базу данных «Фармаконадзор 2.0» автоматизированной информационной системы Росздравнадзора поступило 29 тыс. сообщении о нежелательных реакциях.

Накануне глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила также, что всего служба выдала 397 разрешений на онлайн-торговлю лекарствами в 57 субъектах. Отмечается, что 40 аптек реализуют лекарственные препараты с использованием площадок агрегаторов.

При этом заблокировано 10 тыс. интернет-ресурсов за продажу рецептурных или незарегистрированных препаратов, а также отсутствие лицензии.

Елена Сидорова

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