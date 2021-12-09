Власти добавили на лекобеспечение федеральных льготников почти 2 млрд рублей

На льготное лекарственное обеспечение граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, в федеральном бюджете на 2022 год предусмотрено 54,3 млрд руб. Ранее в ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на 2022 год роста финансирования на эти цели не предполагалось.

Президент Владимир Путин подписал закон «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». Согласно документу, на лекобеспечение федеральных льготников, получающих помощь по ФЗ-178 «О государственной социальной помощи», регионы получат в виде субвенций 40,7 млрд руб., в виде иных межбюджетных трансфертов 13,6 млрд руб., то есть всего 54,3 млрд руб.

В ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на 2022 год была запланирована меньшая сумма в виде субвенций – 38,8 млрд руб., иные межбюджетные трансферты остались такими же – 13,6 млрд руб.

В 2023 и 2024 годах, согласно новому закону о бюджете, субвенции вырастут до 42,2 и 43,6 млрд руб. соответственно. Размер межбюджетного трансферта останется на уровне 13,6 млрд руб.

В бюджете на 2022 год указано, что общее финансирование лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан составит 179,2 млрд руб. Из них 121,16 млрд руб. пойдет на закупку иммунобиологических для календаря прививок лекарств по программам 14 ВЗН, а также антиретровирусных препаратов для ВИЧ-инфицированных. Сколько будет направлено на каждую из программ не известно. Если сравнить с суммой финансирования вакцин, ВЗН и антиретровирусных лекарств на 2021 год, то в 2022 году она вырастет на 2,43 млрд руб.

Всероссийский союз пациентов не раз обращался к властям всвязи с просьбой увеличить бюджет программы ВЗН, по расчетам организации на 2022 год финансирование ВЗН должно составить 90,5 млрд руб.

По данным Федерального центра планирования и лекобеспечения (ФЦПиЛО), на 6 декабря 2021 года для прививочной программы закуплено иммунобиологических препаратов на сумму 19,5 млрд руб., препаратов для ВИЧ-инфицированных – на 35,6 млрд руб.

Кроме того, в бюджете предусмотрено 2,94 млрд руб. на закупку препаратов пациентам с туберкулезом со множественной лекарственной устойчивостью. В 2021 году ФЦПиЛО закупил препаратов на 2,95 млрд руб.

Как и планировалось ранее, в бюджете на 2022 год для подопечных фонда «Круг добра» на закупку зарегистрированных лекарств выделят 40,2 млрд руб., незарегистрированных – 38,4 млрд руб. Общее финансирование фонда составит 78,6 млрд руб.

Елена Калиновская

pharmvestnik