Ученые обнаружили вторую линию «Омикрона» с уникальной мутацией

Обнаружена вторая, родственная линия варианта коронавируса «Омикрон» — BA.2. Основная линия получила обозначение BA.1, вариант «Омикрон» по-прежнему называется B.1.1.529 по классификации PANGO.

Выявлена новая линия «Омикрона», которая имеет собственные уникальные мутации, помимо определяющих принадлежность к этому варианту коронавируса. Информация о двух линиях «Омикрона» появилась на сайте PANGO, где описаны все выявленные линии коронавируса, обратил внимание «Медицинский вестник».

Новая линия получила обозначение BA.2, основная линия недавно выявленного варианта коронавируса – BA.1, общее название варианта осталось неизменным — B.1.1.529 по классификации PANGO, или «Омикрон» по классификации ВОЗ.

«Ученые определили еще один кластер последовательностей, которые имеют многие из мутаций, что и «оригинальный» Омикрон (BA.1), но некоторые отсутствуют и есть новые другие [мутации]. Новые последовательности называются BA.2.», — написала в Twitter молекулярный эпидемиолог из Бернского университета, создатель платформы по отслеживанию вариантов коронавируса Nextstrain Эмма Ходкрофт. О второй линии «Омикрона» сообщила и генетик Тео Сандерсон из Института Сенгера в Кембридже, занимающимся исследованием генома и генетики.

В конце ноября ВОЗ назвала буквой «омикрон» новый вариант коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, а также внесла его в список «вызывающих беспокойство». Существует вероятность, что этот вариант COVID-19 вытеснит «Дельту».

В России у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, специалисты Роспотребнадзора подтвердили вариант «Омикрон» коронавируса.

Фото: med.hku.hk

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