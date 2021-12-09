Власти Москвы сообщили об эффективности плазмы с антителами к COVID-19

Лечение донорской плазмой с антителами к коронавирусу прошли в Москве 20 тыс. человек, этот метод доказал свою эффективность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, комментируя заявление ВОЗ о рекомендации не применять при лечении пациентов с COVID-19 переливание плазмы крови переболевших людей.

«Донорская плазма с антителами к COVID-19 применяется для лечения пациентов в столичных стационарах. Метод доказал свою эффективность и включен Министерством здравоохранения в клинические рекомендации как один из элементов комплексной терапии. Переливание плазмы с антителами к коронавирусу проводится больным со средней тяжестью течения заболевания. При своевременном назначении плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в два раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%», — пояснили в пресс-службе Департамента здравоохранения.

Там отметили, что введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела к коронавирусу, позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме.

«За 1,5 года лечение донорской плазмой прошли 20 тыс. человек. Донорами стали 30 тыс. человек, в том числе 20% сдали плазму повторно. 75 доноров сдали плазму 10 раз и более. Всего город заготовил более 23 тонн плазмы для лечения COVID-19», — сообщили в пресс-службе.

Исследования подтверждают, что для переливания пациентам с коронавирусной инфекцией может применяться плазма доноров, переболевших COVID-19, а также тех, кто привит вакциной «Спутник V» или прошел ревакцинацию, в том числе однокомпонентным «Спутником Лайт», уточнили в Департамента здравоохранения.

Применение антиковидной плазмы неэффективно у критических пациентов, больных на ИВЛ и ЭКМО, пациентов с полиорганной недостаточностью. Минимальный эффективный титр вируснейтрализующих антител должен составлять 1:160, сообщили в департаменте.

В сентябре сообщалось, что московские власти направили почти 700 млн руб. на заготовку и переработку крови, а также на производство препарата «Ковид-глобулин» и выплаты донорам.

7 декабря «ФВ» писал, что группа ученых ВОЗ назвала неоправданным переливание плазмы пациентам с COVID-19. Данный метод лечения не снижает риски смерти от инфекции или вероятность оказаться на ИВЛ, а лечение требует больших затрат и времени. Ранее на этот метод возлагались надежды, однако имеющиеся сейчас данные говорят о том, что он не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких.

В ВОЗ подчеркнули, что переливать плазму выздоровевших не рекомендуется тем, кто болеет коронавирусом в легкой форме, а также тяжелобольным и находящимся в критическом состоянии.

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