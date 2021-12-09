Центр лекобеспечения закупит препараты по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку препаратов, которые закупаются по программе ВЗН. Всего объявлено 10 аукционов.

Как сообщается на сайте госзакупок, препараты закупаются в соответствии с Порядком организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра), а также пациентов после трансплантации органов или тканей.

— Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 МЕ + 600 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 15 138 624,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.12.2021 12:10.

– Алемтузумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 550 693 099,44 руб.

Прием заявок заканчивается: 22.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 28.12.2021 09:45.

– Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 250 МЕ + 300 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 080 864,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.12.2021 12:25.

— Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ

Прием заявок заканчивается: 15.12.2021.

Начальная (максимальная) цена контракта: 84 084 960,00 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.12.2021 12:40.

– Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 993 495,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.12.2021 12:55.

– Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 30 768 345,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.12.2021 13:10.

– Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 416 847 200,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 22.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 28.12.2021 10:00.

– Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 5 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 272 789 006,60 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.12.2021 13:25.

– Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 22 мкг (6 мл МЕ)

Начальная (максимальная) цена контракта: 95 826 943,08 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.12.2021 13:40.

– Бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 197 745 738,75 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.12.2021 13:55.

Елена Сидорова

pharmvestnik