«Эндофарм» ввез незарегистрированное в России лекарство для лечения эпилепсии у детей

Подведомственное Минпромторгу России ФГУП «Московский эндокринный завод» закупило и ввезло пять тысяч упаковок незарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата, соответствующего международному непатентованному наименованию (МНН) этосуксимид (торговое наименование «Петнидан», капсулы 250 мг № 100, Германия), предназначенного для оказания медицинской помощи детям с эпилептическими приступами. Об этом сообщили в пресс-службе «Эндофарм».

«Дети должны получить лекарство в максимально короткие сроки», – заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин 29 ноября в ходе совещания с вице-премьерами.

Лекарственный препарат с МНН этосуксимид относится к фармакотерапевтической группе противоэпилептические средства. Показаниями к применению препарата являются: пикнолептические абсансы, а также сложные и атипичные судорожные припадки; миоклонико-астатические малые припадки (petit mal); юношеские миоклонические припадки (импульсивные petit mal).

«Созданный правительством России правовой механизм, оперативное взаимодействие органов исполнительной власти, а также опыт ФГУП «Эндофарм» по закупке и ввозу незарегистрированных лекарственных препаратов позволили в полном объеме осуществить закупку и ввоз необходимого для лечения детей лекарственного препарата с МНН этосуксимид в Российскую Федерацию в срок, не превышающий одну неделю», – отмечается в сообщении.

7 декабря ввезенную партию лекарственного препарата передали АО «Фармимэкс» для доставки в медицинские организации 82 российских регионов, определенные Минздравом страны.

Закупку и мероприятия по ввозу и доставке лекарственного препарата «Петнидан» профинансировало АО «Фармимэкс».

«Круг добра» высказался за введение нулевого налога на ввоз в РФ незарегистрированных лекарств.

gxpnews