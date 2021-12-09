Завод «Отисифарм» в индустриальном парке «Храброво» планируют запустить в ноябре 2022 года

В индустриальном парке «Храброво» (Калининградская область) ведется строительство пятого завода компании «Отисифарм». Здесь планируют производить 19 из 40 препаратов, которые выпускает фармацевтический холдинг с участием «Фармстандарта». Об этом пишет издание «Новый Калининград».

На круглом столе об инвестиционной привлекательности Калининградской области представитель «Отисифарм» заявила, что на новом заводе будут производить бренды, наиболее рекламируемые по телевидению. Речь в том числе идет о таких препаратах, как «Арбидол», «Афобазол», «Некст» и «Максиколд».

Как отметили в компании, запуск завода намечен на ноябрь 2022 года. При размещении производства в Калининградской области фармхолдинг прежде всего ориентировался на имеющиеся у региона таможенные и налоговые льготы.

Ранее стало известно о том, что в Калининградской области откроется новое фармацевтическое предприятие.

gxpnews