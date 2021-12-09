СКБ МТ вложит 150 млн рублей в производство клапанов сердца в Кировской области

Специальное конструкторское бюро медицинской тематики (СКБ МТ) вложит 150 млн рублей в производство высокотехнологичных изделий для сердечно-сосудистой хирургии в Кирово-Чепецке Кировской области. На предприятии будут выпускать протез аортального клапана сердца, проводящего без разрушения закрученные потоки крови, и силиконовый медицинский дренаж с рентгеноконтрастной полосой. Специальное конструкторское бюро медицинской тематики (СКБ МТ) вложит 150 млн рублей в производство высокотехнологичных изделий для сердечно-сосудистой хирургии в Кирово-Чепецке Кировской области. На предприятии будут выпускать протез аортального клапана сердца, проводящего без разрушения закрученные потоки крови, и силиконовый медицинский дренаж с рентгеноконтрастной полосой.

Средства будут направлены на возведение производственного корпуса площадью более 900 кв. м, приобретение и установку оборудования. После модернизации производства СКБ МТ рассчитывает нарастить объем выпускаемой продукции, а также начать процедуру сертификации производства и продукции для осуществления экспортных поставок.

Общий бюджет проекта составляет 150 млн рублей, из которых 100 млн рублей будут выданы в виде займа на льготных условиях на 12 лет Фондом развития моногородов (ВЭБ.РФ) под гарантию Корпорации малого и среднего предпринимательства. В ходе реализации инвестпроекта будет создано 20 новых рабочих мест.

СКБ МТ первоначально было создано в 1975 году из особого конструкторского бюро медицинской техники Кирово-Чепецкого химического комбината и занималось разработкой отечественных шаровых клапанов сердца. В 1993 году предприятие было приватизировано, и СКБ МТ отошел к «УралХиму», а в 2010 году получил независимый статус. В 2012 году компанию выкупил пензенский НПП «МедИнж» с научно‑исследовательской базой Бакулевско­го центра ООО «АвесМед», сумма сделки не раскрывалась.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «СКБ МТ» на 81% принадлежит управляющему НПП «МедИнж» Сергею Евдокимову, на 19% – Андрею Анисимову. В 2020 году компания выручила 95,4 млн рублей, чистая прибыль составила 13,5 млн рублей. В 2021 году СКБ МТ заключило контракты на рынке госзаказа на 36,6 млн рублей, основным заказчиком выступил НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава РФ.