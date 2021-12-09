«Русатом Хэлскеа» и CosyLab создали СП для разработки IT-решений в области лучевой терапии

АО «Русатом Хэлскеа» и словенский оператор цифровых решений в области ядерной медицины CosyLab создали совместное предприятие ООО «Русатом Цифровое здравоохранение» для разработки программного обеспечения с использованием технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ) для оснащения перспективного отечественного медоборудования в сегменте лучевой терапии. Как рассказали Vademecum в «Русатом Хэлскеа», решения, разработанные при сотрудничестве компаний, планируется использовать для российского линейного ускорителя «Оникс» с энергией 6 МэВ и аппаратов брахитерапии второго поколения «Брахиум». Объем инвестиций в проект не раскрывается. АО «Русатом Хэлскеа» и словенский оператор цифровых решений в области ядерной медицины CosyLab создали совместное предприятие ООО «Русатом Цифровое здравоохранение» для разработки программного обеспечения с использованием технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ) для оснащения перспективного отечественного медоборудования в сегменте лучевой терапии. Как рассказали Vademecum в «Русатом Хэлскеа», решения, разработанные при сотрудничестве компаний, планируется использовать для российского линейного ускорителя «Оникс» с энергией 6 МэВ и аппаратов брахитерапии второго поколения «Брахиум». Объем инвестиций в проект не раскрывается.

Предполагается, что в ПО для отделений лучевой терапии будут включены технологии на основе ИИ для поддержки принятия врачебных решений и генерации планов лечения, дозиметрического планирования облучения пациента, администрирования и онкологической информационно-управляющей системы.

В компании рассчитывают, что IT-решение будет обеспечивать поддержку всего набора методик лечения для дистанционной, контактной и адаптивной лучевой терапии различными видами излучения – электронами, фотонами, протонами, а также гамма-излучением – и сможет кастомизироваться под потребности пользователей и инфраструктуру клиники.

Разработчики обещают учесть пожелания медицинского сообщества. Помимо этого, ПО предполагается сделать совместимым с другими производителями оборудования для лучевой терапии, что потенциально позволит объединить все системы, инсталлированные в клинике, в единую платформу для обеспечения комплексного подхода к лечению онкологических заболеваний, сообщили в «Русатом Хэлскеа».

АО «Русатом Хэлскеа» входит в ГК «Росатом» и занимается развитием различных проектов в сфере ядерной медицины. В портфеле компании – первый российский линейный ускоритель «Оникс» с энергией 6 МэВ (проект «КЛТ-6») и аппарат брахитерапии второго поколения «Брахиум». В ноябре 2019 года компания подписала соглашение о локализации ускорителей шведско-британского производителя Elekta на мощностях АО «НИИТФА», в июне 2021 года – заключила договор с GE Healthcare о локализации трех моделей высокопольных МРТ 1,5 Тл на мощностях этого же АО. Предполагается, что локализованное оборудование выйдет в серийное производство в 2022 году. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2020 году выручка компании составила 1,169 млрд рублей, убыток – 298 млн рублей.

CosyLab – словенский разработчик IT-решений, один из лидеров в сегменте ядерной медицины. У компании есть опыт сотрудничества с российскими партнерами – в марте 2020 года CosyLab вошла в коллаборацию с CERN и Самарским национальным исследовательским государственным университетом им. академика С.П. Королева по разработке IT-решения на основе ИИ для оптимизации сервиса линейных ускорителей SmartLINAC. Объем инвестиций в проект оценивается в 3,8–4,6 млн рублей.

Фото: strana-rosatom.ru

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