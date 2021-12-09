Росстат сообщил о росте цен на лекарства в ноябре на 0,43%

В ноябре цены на лекарственные препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, снизились на 0,1%, а лекарства, не входящие в этот перечень, стали дороже на 0,9%. В целом индекс потребительских цен на эту продукцию в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,43%.
Индекс потребительских цен в России в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,96%, по сравнению с декабрем 2020 года — 107,51%. При этом индекс потребительских цен на медикаменты составил 100,43%, по сравнению с декабрем 2020 года — 104,31%. Такая информация приводится в отчете Росстата.
Лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, стали дороже на 0,9%, в том числе подорожали:
- бромгексин — на 4,0%;
- настойка пустырника — на 3,8%;
- валидол — на 2,5%;
- метамизол натрия (анальгин отечественный), йод — на 1,2%;
- валокордин, эссенциале форте Н — на 0,9%.
Одновременно подешевели:
- линекс — на 0,6%;
- поливитамины без минералов отечественные — на 0,2%.
Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, снизились на 0,1%, в том числе подешевели:
- амоксициллин с клавулановой кислотой — на 2,8%;
- эналаприл — на 2,3%;
- осельтамивир (номидес) — на 1,1%;
- ксилометазолин (галазолин), колекальциферол (Витамин Д3), омепразол, винпоцетин, смекта, глицин, умифеновир (арбидол) — на 0,2-0,4%.
При этом выросли цены на:
- ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) — на 1,0%;
- амброксол — на 0,6%;
- индапамид, сеннозиды А и В, лоперамид, панкреатин, бисопролол, нитроглицерин — на 0,3—0,4%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены на:
- аппараты для измерения артериального давления электронные — на 0,9%;
- вату отечественную — на 0,7%.
Вместе с тем подешевели:
- термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 0,9%;
- шприцы одноразовые — на 0,7%;
- бинты — на 0,4%.
Елена Сидорова
pharmvestnik