Росстат сообщил о росте цен на лекарства в ноябре на 0,43%

Индекс потребительских цен в России в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,96%, по сравнению с декабрем 2020 года — 107,51%. При этом индекс потребительских цен на медикаменты составил 100,43%, по сравнению с декабрем 2020 года — 104,31%. Такая информация приводится в отчете Росстата.

Лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, стали дороже на 0,9%, в том числе подорожали:

бромгексин — на 4,0%;

настойка пустырника — на 3,8%;

валидол — на 2,5%;

метамизол натрия (анальгин отечественный), йод — на 1,2%;

валокордин, эссенциале форте Н — на 0,9%.

Одновременно подешевели:

линекс — на 0,6%;

поливитамины без минералов отечественные — на 0,2%.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, снизились на 0,1%, в том числе подешевели:

амоксициллин с клавулановой кислотой — на 2,8%;

эналаприл — на 2,3%;

осельтамивир (номидес) — на 1,1%;

ксилометазолин (галазолин), колекальциферол (Витамин Д3), омепразол, винпоцетин, смекта, глицин, умифеновир (арбидол) — на 0,2-0,4%.

При этом выросли цены на:

ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) — на 1,0%;

амброксол — на 0,6%;

индапамид, сеннозиды А и В, лоперамид, панкреатин, бисопролол, нитроглицерин — на 0,3—0,4%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены на:

аппараты для измерения артериального давления электронные — на 0,9%;

вату отечественную — на 0,7%.

Вместе с тем подешевели:

термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 0,9%;

шприцы одноразовые — на 0,7%;

бинты — на 0,4%.

Елена Сидорова

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