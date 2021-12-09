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Росстат сообщил о росте цен на лекарства в ноябре на 0,43%

В ноябре цены на лекарственные препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, снизились на 0,1%, а лекарства, не входящие в этот перечень, стали дороже на 0,9%. В целом индекс потребительских цен на эту продукцию в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,43%.

Индекс потребительских цен в России в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,96%, по сравнению с декабрем 2020 года — 107,51%. При этом индекс потребительских цен на медикаменты составил 100,43%, по сравнению с декабрем 2020 года — 104,31%. Такая информация приводится в отчете Росстата.

Лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, стали дороже на 0,9%, в том числе подорожали:

  • бромгексин — на 4,0%;
  • настойка пустырника — на 3,8%;
  • валидол — на 2,5%;
  • метамизол натрия (анальгин отечественный), йод — на 1,2%;
  • валокордин, эссенциале форте Н — на 0,9%.

Одновременно подешевели:

  • линекс — на 0,6%;
  • поливитамины без минералов отечественные — на 0,2%.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, снизились на 0,1%, в том числе подешевели:

  • амоксициллин с клавулановой кислотой — на 2,8%;
  • эналаприл — на 2,3%;
  • осельтамивир (номидес) — на 1,1%;
  • ксилометазолин (галазолин), колекальциферол (Витамин Д3), омепразол, винпоцетин, смекта, глицин, умифеновир (арбидол) — на 0,2-0,4%.

При этом выросли цены на:

  • ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) — на 1,0%;
  • амброксол — на 0,6%;
  • индапамид, сеннозиды А и В, лоперамид, панкреатин, бисопролол, нитроглицерин — на 0,3—0,4%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены на:

  • аппараты для измерения артериального давления электронные — на 0,9%;
  • вату отечественную — на 0,7%.

Вместе с тем подешевели:

  • термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 0,9%;
  • шприцы одноразовые — на 0,7%;
  • бинты — на 0,4%.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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9 декабря, 2021 | Просмотров: 75