FDA одобрило использование моноклональных антител AstraZeneca от COVID-19

Американский медицинский регулятор FDA одобрил экстренное использование моноклональных антител AstraZeneca для предотвращения COVID-19. Препарат предназначен для людей с ослабленным иммунитетом и для тех, кто испытывал тяжелые побочные эффекты от вакцин против коронавируса.

Комбинация Evusheld, состоящая из антител tixagevimab и cilgavimab, разрешена только для взрослых и подростков, которые не заражены COVID-19 и в последнее время не контактировали с инфицированными людьми, добавляет регулятор.

В прошлом месяце AstraZeneca согласилась поставить правительству США 700 тыс. доз Evusheld. Ранее препарат показал способность снижать риск развития у людей каких-либо симптомов COVID-19 на 77%. Такие данные разработчики сделали на основе III фазы исследования средства. Терапия AstraZeneca вводится в виде двух последовательных инъекций и рассчитана на срок от нескольких месяцев до года.

Хотя вакцины в настоящее время обеспечивают лучшую защиту от COVID-19, некоторым людям с ослабленным иммунитетом или тем, у кого в анамнезе были тяжелые побочные реакции на вакцины, необходим альтернативный вариант профилактики, заявила директор Центра оценки лекарств и исследований FDA Патриция Каваццони.

Однако в FDA добавили, что предконтактная профилактика с помощью Evusheld не заменяет вакцинацию у лиц, которым рекомендуется прививка против COVID-19.

Reuters пишет, что для AstraZeneca это разрешение FDA знаменует важную веху, поскольку вакцина компании от COVID-19 пока не одобрена в Соединенных Штатах.

На сегодняшний день в США одобрены для экстренного использования моноклональные антитела Eli Lilly, которые FDA недавно разрешило применять для новорожденных, а также антитела от Regeneron. Оба препарата можно использовать как для лечения COVID-19, так и для профилактики заболевания. Также в стране одобрены антитела от GSK и Vir, но только для лечения заболевания.

Николай Соколов

pharmvestnik