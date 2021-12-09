Минздрав объяснил необходимость применения антиковидной плазмы при лечении COVID-19

Переливание антиковидной плазмы останется в рекомендациях Минздрава по лечению коронавируса как один из методов комплексной терапии, несмотря на призывы ВОЗ отказаться от этой практики. В рекомендациях речи не шло о запрете применения метода, пояснили в министерстве.

Минздрав России не намерен отказываться от переливания плазмы крови переболевших коронавирусом как метода лечения инфекции, несмотря на то что ВОЗ назвала этот метод дорогим и неэффективным. Об этом сообщает министерство в ответ на запрос газеты «Коммерсантъ».

7 декабря сообщалось, что группа ученых ВОЗ назвала неоправданным переливание плазмы пациентам с COVID-19. Данный метод лечения не снижает риски смерти от инфекции или вероятность оказаться на ИВЛ, а лечение требует больших затрат и времени.

В Минздраве сообщили изданию, что в настоящее время в российской клинической практике расширяется применение препарата «иммуноглобулин человеческий против COVID-19» на основе плазмы переболевших. Поскольку растет производство препарата, отметили в министерстве, использование в лечении плазмы пациентов, перенесших ковид, снижается: «В то же время у определенных групп пациентов с нарушениями свертывания крови показано переливание свежезамороженной плазмы. Для этой категории пациентов переливание антиковидной плазмы целесообразнее переливания обычной свежезамороженной плазмы».

В Минздраве отметили, что разработчики временных рекомендаций ВОЗ в опубликованном заявлении не исключают возможности продолжить применять такой метод лечения «в рамках исследований». «Таким образом, о запрете применения метода речи не шло», — отмечают в министерстве.

Он применяется в рекомендациях по лечению коронавируса помимо России еще в 12 странах как один из элементов комплексной терапии.

Департамент здравоохранения Москвы одним из первых дал разрешение на применение донорской плазмы. 8 декабря пресс-служба департамента сообщила, что введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела к коронавирусу, позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме.

При этом в пресс-службе уточнили, что применение плазмы неэффективно у критических пациентов, больных на ИВЛ и ЭКМО, пациентов с полиорганной недостаточностью. Минимальный эффективный титр вируснейтрализующих антител должен составлять 1:160.

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