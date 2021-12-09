Biogen может уволить до 1000 сотрудников из-за провальных продаж Aduhelm

Biogen может уволить до тысячи сотрудников до конца зимних праздников. Причиной стали плохие рыночные показатели нового препарата компании от болезни Альцгеймера Aduhelm, одобрение которого критиковали даже эксперты FDA.
В компании Biogen могут начаться массовые увольнения из-за провальных продаж препарата для лечения болезни Альцгеймера Aduhelm, пишет STAT News. За последние два квартала новое средство Biogen принесло компании всего несколько миллионов долларов дохода, и ради экономии средств она может сократить до 1000 сотрудников.
Согласно отчету STAT News, за счет сокращений Biogen может сэкономить до 750 млн долл. Такие меры все еще обсуждаются руководством и советом директоров компании, но издание пишет, что решение может быть принято до конца зимних праздников.
Часть вины за провал Aduhelm возлагается на руководителя отдела исследований и разработок компании Альфреда Сандрока, который объявил о своих планах покинуть компанию в конце этого года. Согласно отчету STAT, его уходу поспособствовал главный исполнительный директор Biogen Майкл Вунацос.
Aduhelm (aducanumab) был одобрен FDA в июне этого года по ускоренной схеме. Решение регулятора вызвало критику как со стороны медицинских специалистов, так и со стороны американских политиков.
Консультативный комитет FDA заявил, что полученные в ходе испытаний данные вызывают серьезные сомнения в эффективности препарата. Эксперты полагали, что, хотя препарат мог замедлить снижение когнитивных функций у пациентов, польза от него не перевешивала риск опухолей и кровотечений в головном мозге, которые aducanumab вызывал у испытуемых. Несколько членов консультативного комитета подали в отставку после решения регулирующего органа одобрить препарат.
Комитет по лекарственным средствам для человека (CHMP) Европейского медицинского агентства в ноябре проголосовал против одобрения Aduhelm. Несмотря на это, Biogen продолжает публиковать данные, подтверждающие безопасность и эффективность препарата. На недавней конференции по болезни Альцгеймера Biogen представила данные двух испытаний III фазы , которые демонстрировали, что терапия с использованием Aduhelm уменьшала количество амилоидных бляшек у пациентов и значительно снижало плазменный p-tau181, биомаркер заболевания.
Николай Соколов
pharmvestnik