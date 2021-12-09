«Вектор» решил не дорабатывать «ЭпиВакКорону» для «Омикрона»

НЦ «Вектор» не планирует дорабатывать вакцину «ЭпиВакКорона» для новых вариантов коронавируса, так как разработчики уверены, что она и так работает. В центре уже начали изучать клинические образцы с «Омикрон»-вариантом, на полное исследование уйдет два месяца.

Научный центр Роспотребнадзора «Вектор» не планирует дорабатывать вакцину «ЭпиВакКорона» для новых вариантов коронавируса, она и так работает, заявил гендиректор учреждения Ринат Максютов.

«В этом нет необходимости. Она работает так же эффективно против всех новых вариантов вируса», — сказал он в кулуарах II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия COVID-19 (цитата по «Интерфаксу»).

В «Векторе» предполагают, но в целом уверены, что их вакцина справится и с вариантом «Омикрон», отметил Максютов. По его словам, чтобы проверить эффективность вакцины против «Омикрона», в конце ноября в центре привили животных. Через несколько недель их заразят новым вариантом вируса, результаты испытания планируют получить через месяц.

«Заразить животных планируется в конце декабря, поэтому в середине января будут данные о защите вакцины», — сказал Максютов (цитата по РИА «Новости»).

В конце ноября РФПИ сообщал, что Центр им. Гамалеи начал адаптацию своих препаратов против COVID-19 «Спутник V» и «Спутник Лайт» к «Омикрон»-варианту коронавируса. В заявлении указывается, что такая доработка вряд ли потребуется, однако в этом случае адаптированная версия вакцин будет готова к массовому производству через 45 дней.

Между тем 8 декабря «ФВ» писал, что исследователи из Франкфуртского университета имени Гёте провели испытания, которые показали, что у пациентов, получивших две дозы BioNTech и Moderna, а также привитых двумя дозами AstraZeneca и BioNTech уровень нейтрализации «Омикрона» через полгода после вакцинации составил 0%.

Елена Сидорова

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