Aqemia и Servier начали разработку иммуноонкологических ЛП с применением ИИ и квантовой физики

Компании Servier и Aqemia заключили соглашение об использовании технологических решений Aqemia для поиска новых низкомолекулярных соединений для терапии иммуноонкологических заболеваний. Оно регламентирует финансовые аспекты совместного проекта на основных этапах его реализации: от ранних стадий поиска молекул до проведения клинических исследований препаратов-кандидатов.

Сотрудничество компаний началось с успешной реализации пилотного проекта в начале 2021 года, в рамках которого Servier провела рандомизированнные клинические исследования технологических решений компании Aqemia в области ИИ, квантовой и статистической физики.

В рамках соглашения Aqemia займется разработкой дизайн-проекта на основе ИИ-технологий — оптимизацией низкомолекулярных соединений с учетом заданных критериев. Несмотря на то, что создание дизайна исследования на основе ИИ, как правило, предполагает предшествующую проработку алгоритмов на экспериментальных данных, Aqemia начнет работу с самых ранних этапов поиска новых соединений, используя собственные данные на основе вычислений в области квантовой и статистической физики.

«Пилотный проект продемонстрировал наши возможности для в быстрого обнаружения инновационных молекул, а также вовлеченность нашей команды, — заявил генеральный директор и соучредитель Aqemia Максимильян Левеск. — Мы с нетерпением ждем начала работы с Servier в рамках нового соглашения. Наша задача — с помощью уникальной платформы осуществить масштабную разработку новых лекарственных препаратов для лечения различных заболеваний и изменить жизнь пациентов к лучшему. Наш совместный проект станет важным шагом на пути к достижению этой цели».

«Мы рады начать сотрудничество с Aqemia для оптимизации поиска новых биоактивных соединений, — подчеркнул руководитель подразделения молекулярного моделирования и химической информатики научно-исследовательского центра компании Servier Кристоф Мейер. — Уверен, что опыт Servier в фармацевтической химии и разработке лекарственных препаратов с использованием компьютерных технологий в сочетании с уникальными технологиями Aqemia в области искусственного интеллекта принесет большие плоды. Нашим командам предстоит разработка новых молекул, оптимизированных с учетом множества критериев, с использованием генеративных технологий и физических методов оценки свободной энергии связи, имеющихся в распоряжении Aqemia».

Руководитель подразделения открытых инноваций и научной деятельности научно-исследовательского центра компании Servier Оливье Носжан охарактеризовал совместный проект с Aqemia как яркий пример взаимовыгодного сотрудничества компании со стартапами с целью ускоренной разработки новых лекарственных препаратов для пациентов.

«Такой формат взаимодействия стал возможен благодаря программе Start-up @ Servier: предварительный этап совместной работы позволяет провести пилотное исследование или протестировать технологию до старта самого проекта, — отметил он. — Это первый результат использования программы Start-up @ Servier, и мы рады, что она положила начало многообещающему сотрудничеству с Aqemia».

Материал партнера: Servier

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