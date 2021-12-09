Растительная вакцина против COVID-19 оказалась эффективна на 71%

Компании Medicago и GSK представили результаты испытаний вакцины от COVID-19 на растительной основе, которую Medicago называет «первым в мире» препаратом на базе такой технологии. Вакцина показала эффективность на уровне 71%.

Компании Medicago и GSK опубликовали данные III фазы испытаний кандидатной вакцины против COVID-19, пишет The Washington Post. Препарат представляет собой «первую в мире» вакцину на растительной основе.

Вакцина использует технологию вирусоподобных частиц (VLP). Эти частицы выращивается на растениях Nicotiana benthamiana, которые приходятся близкими родственниками табака, пишет FierceBiotech. В качестве адъюванта, который активирует иммунный ответ организма, используется разработка GSK.

Центр им. Гамалеи планирует провести исследования на добровольцах новой вакцины от COVID-19 на основе VLP. Подать документы в Минздрав для получения разрешений на проведение клинических исследований планируется до 20 декабря 2021 года. Подробности о новом препарате не ракрываются. Заключен контракт на организацию исследований вакцины на основе вирусоподобных частиц на людях для интраназального и внутримышечного введения. В России зарегистрированы вакцины против вируса папилломы человека, в которых также использована технология вирусопобных частиц, в том числе от GSK.

По итогам испытания III фазы, в котором приняли участие 24 тыс. взрослых пацентов в шести странах, общий уровень эффективности вакцины составил 71%. Против варианта «Дельта» вакцина показала эффективность в 75,3%, но издание отмечает, что вариант «Омикрон» в ходе исследования не изучался.

«Это невероятный момент для Medicago и для новых вакцинных платформ. Результаты наших клинических испытаний демонстрируют перспективы технологии производства вакцин на основе растительных компонентов, — заявил генеральный директора и президент Medicago Такаши Нагао. — В случае одобрения [вакцины] мы внесем свой вклад в мировую борьбу с пандемией COVID-19, выпустив первую в мире вакцину на растительной основе».

Medicago заявила, что «в ближайшее время» подаст заявку на одобрение препарата в Министерство здравоохранения Канады. Компания также сообщила, что инициировала процесс подачи нормативных документов в американское FDA и британское MHRA. Также компания ведет диалог с ВОЗ.

Ранее «ФВ» сообщал, что Центр им. Гамалеи заключил контракт на проведение первых двух фаз клинического испытания вакцины от COVID-19 на основе VLP. В I фазе исследования примут участие 410 добровольцев.

Николай Соколов

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