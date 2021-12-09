Обвиненная в краже секретов о вакцине сотрудница Pfizer пошла на сделку с компанией

Бывшая сотрудница Pfizer, которую компания обвинила в краже конфиденциальных файлов, решила сотрудничать с корпорацией. Она предоставит юристам Pfizer все свои учетные записи и устройства, где потенциально могла бы храниться украденная информация.

Экс-сотрудница Pfizer, которую компания в прошлом месяце обвинила в краже более 12 тыс. файлов, в том числе относящихся к вакцине от COVID-19, пошла на сделку с производителем. Об этом пишет FiercePharma. Чун Сяо Ли согласилась на то, чтобы юристы компании проверили ее личную переписку по электронной почте. Также она должна предоставить специалистам доступ ко всем персональным устройствам или учетным записям, которые могут содержать конфиденциальную информацию или относящиеся к коммерческой тайне данные.

Pfizer планирует завершить проверку к 29 декабря, после чего компания вернет Ли все устройства и учетные записи. К этому же времени Ли должна под присягой заявить Pfizer, что она в меру своих возможностей сотрудничала со следствием и что она больше не владеет какой-либо конфиденциальной информацией или коммерческой тайной.

В материалах дела говорится, что к 5 января 2022 года стороны сообщат суду, нужно ли предпринимать какие-либо дополнительные действия.

В жалобе, которую Pfizer подала в федеральный суд Сан-Диего, компания утверждала, что Чун Сяо Ли нарушила соглашение о конфиденциальности, загрузив без разрешения более 12 тыс. файлов в личные учетные записи и устройства с ноутбука компании.

В компании отмечали, что Ли уходит в отставку после 15 лет работы в компании и, вероятно, получила предложение присоединиться к компании Xencor, занимающейся лечением рака и аутоиммунных заболеваний, которой могла планировать передать украденные данные.

Николай Соколов

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