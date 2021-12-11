Ассоциация индустрии товаров для здоровья и НФП подписали меморандум о взаимопонимании

Исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья (АИТЗ) Елена Неволина и президент Национальной фармацевтической палаты (НФП) Александр Апазов подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны готовы объединять усилия для реализации инициатив, способствующих формированию культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью и повышению качества и продолжительности жизни, говорится в сообщении, поступившем «ФВ».

АИТЗ и НФП намерены совместно продвигать индивидуальную, социальную и экономическую ценность ответственного отношения к здоровью, повышать уровень базовой медицинской грамотности населения, а также совершенствовать законодательную базу в сфере охраны здоровья, обращения лекарств, медизделий и других товаров для здоровья.

Ассоциация индустрии товаров для здоровья начала работу в июле 2021 года. Она фокусируется на продвижении концепции ответственного отношения к своему здоровью. Возглавила организацию Елена Неволина, которая в августе, спустя 12 лет, покинула пост исполнительного директора «Аптечной гильдии».

Союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная Фармацевтическая Палата» (НФП) создана в соответствии с решением Всероссийского съезда фармацевтических работников, состоявшегося 28 апреля 2014 года. Президентом союза является Александр Апазов.

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