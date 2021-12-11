Министр здравоохранения Кемеровской области ушел в отставку

Глава Минздрава Кемеровской области Михаил Малин, руководивший ведомством с 2018 года, покинул пост. Временно исполняющей обязанности министра назначена первый замглавы Министерства здравоохранения региона Елена Зеленина.

Официально причину отставки Малина в правительстве региона не называют. Местные СМИ связывают ее с рядом причин. Например, в июне 2021 года региональная прокуратура внесла предписание Малину за нарушение права ребенка на получение паллиативной помощи – Минздрав не предоставил ребенку-инвалиду соответствующий рекомендациям врача-пульмонолога аппарат для искусственной вентиляции легких.

Кроме того, по данным NGS42.RU, в Кемеровской области с начала пандемии новой коронавирусной инфекции замечено расхождение в данных о количестве умерших от COVID-19. Малин ранее объяснял это разной методикой подсчета скончавшихся, из-за чего данные региональных властей в среднем в три раза ниже тех, что публикует Росстат.

Михаил Малин в 1988 году окончил Кемеровский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». В период с 1988 по 1990 год проходил клиническую ординатуру на кафедре «внутренние болезни». В 1983 начал трудовую деятельность сначала в качестве санитара, а затем медбрата в Кемеровской областной клинической больнице №1. Затем до 1991 года работал врачом ультразвуковой диагностики в Клинической поликлинике №5 Кемерово. С 1991 по 2003 год был директором ООО «Медицинский центр «Медиком» в Кемерово.

В 2003 году Малин вернулся в поликлинику №5 на должность главврача. Кроме того, он был главным специалистом по первичной медико-санитарной помощи Кемеровской области. В 2012 году Малин окончил Президентскую программу подготовки управленческих кадров в Кузбасском государственном техническом университете им. Т.Ф. Горбачева по специальности «менеджмент». В этом же году прошел стажировку в Германии по направлению «менеджмент и экономика в медицине», а в 2014 году – стажировку в Японии по «модернизации здравоохранения».

В 2017 году Малин стал заместителем главврача по лечебной работе в Королевской городской больнице в Московской области. На пост министра здравоохранения Кузбасса Михаил Малин был назначен в ноябре 2018 года. Он сменил Алексея Цигельника, ушедшего в отставку по собственному желанию и впоследствии занявшего пост замгубернатора по вопросам социального развития.

Врио министра здравоохранения Кемеровской области Елена Зеленина, сменившая на посту Малина, в 1988 году окончила Кемеровский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». Затем в течение двух лет проходила клиническую ординатуру в этом же медвузе по специальности «акушерство и гинекология». С 1990 по 1992 год работала врачом акушером-гинекологом в поликлинике, а затем в стационаре ГКБ №2 в Кемерово. В 1994 году стала заведующей акушерским отделением. В 2007 году Зеленина перешла на работу в Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, где прошла путь от главного специалиста до замначальника Департамента по охране здоровья матери и ребенка.

По данным регионального правительства, Елена Зеленина принимала «непосредственное участие» в разработке индивидуального проекта Кемеровского областного перинатального центра, а также контролировала процесс его строительства и оснащения.

По подсчетам Vademecum, в 2021 году в региональных минздравах и депздравах сменилось свыше 20 руководителей. Так, в ноябре Департамент здравоохранения Ярославской области возглавила Оксана Пиклун, тогда же на пост руководителя Депздрава Курганской области был назначен преподаватель Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Алексей Сигидаев. В 2020 году году руководители органов здравоохранения сменились в 30 регионах.