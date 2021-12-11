Allergan выплатит штату Нью-Йорк $200 млн за причастность к опиоидному кризису

Фармкомпания Allergan со штаб-квартирой в Ирландии 8 декабря согласилась выплатить американскому штату Нью-Йорк $200 млн с целью урегулирования дела о причастности к опиоидному кризису в США. В июне 2021 года Johnson & Johnson (J&J) также заключила соглашение с властями штата, согласно которому она выплатит Нью-Йорку до $263 млн в качестве компенсации. Фармкомпания Allergan со штаб-квартирой в Ирландии 8 декабря согласилась выплатить американскому штату Нью-Йорк $200 млн с целью урегулирования дела о причастности к опиоидному кризису в США. В июне 2021 года Johnson & Johnson (J&J) также заключила соглашение с властями штата, согласно которому она выплатит Нью-Йорку до $263 млн в качестве компенсации.

Заключенное соглашение Allergan также разрешает претензии двух других округов, расположенных на острове Лонг-Айленд, – Нассо и Саффолк, жители которых утверждали, что препарат Kadian и другие обезболивающие лекарственные средства из портфеля компании привели к опиоидному кризису.

По словам генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, Allergan выплатит $200 млн к 2022 году, большая часть средств пойдет на лечение жителей от наркотической зависимости и оплату других необходимых им социальных услуг. Allergan также приняла решение прекратить производство обезболивающих препаратов.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) официально объявили об опиоидной эпидемии в 2011 году. В 2014 году распространение случаев опиоидной зависимости в США приняло угрожающие масштабы. В октябре 2015 года экс-президент США Барак Обама начал борьбу с зависимостью от опиоидных препаратов. Ущерб, нанесенный экономике страны в ходе легальной и нелегальной торговли опиоидными препаратами, тогда был оценен в $504 млрд.

Несколько штатов подали иски против фармкомпаний, производящих опиоидные препараты. В 2019 году суд штата Оклахома обвинил J&J в недобросовестном маркетинге обезболивающих и обязал выплатить $572,1 млн. Teva по этому же делу пришлось выплатить компенсацию в размере $85 млн, Purdue – $270 млн, Insys – $225 млн, а самую крупную сумму – $1,4 млрд – выплатила британская Reckitt Benckiser. Allergan в 2019 году выплатила $5 млн двум округам штата Огайо для урегулирования в досудебном порядке исков о причастности компании к опиоидной эпидемии.

Летом 2021 года J&J заключила соглашение с властями штата Нью-Йорк, по которому компания обязалась выплатить до $263 млн в качестве компенсации последствий опиоидного кризиса. На реабилитацию больных от наркотической зависимости из этой суммы выделят $230 млн, оставшиеся $33 млн пойдут на создание фонда, средства которого будут направляться на предотвращение проблем с опиоидами в будущем. J&J будет выплачивать установленную сумму в течение девяти лет.

Верховный суд города Санта-Ана в Калифорнии в ноябре 2021 года не поддержал иски четырех городов штата против J&J, Teva, Endo International, Allergan и AbbVie. Жители обвиняли компании в намеренной рекламе своих обезболивающих препаратов и требовали компенсации, суммарно составляющие $50 млрд, за нанесенный ущерб.