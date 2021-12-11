Крупнейшим поставщиком моноклональных антител против COVID-19 стал «Фармстандарт»

ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава закупило препараты у единственных поставщиков. Поставки должны быть завершены до конца 2021 года.
Препарат regdanvimab от корейской Celltrion будет поставлен в количестве 52,8 тысячи упаковок – это самая большая поставка (на сумму 3,01 млрд рублей). Упаковка препарата, таким образом, обойдется бюджету в 57 тысяч рублей – дешевле всех остальных. Bamlanivimab+etesevimab от Eli Lilly стоит дороже – 110 тысяч рублей за упаковку. Всего на этот препарат потратили 1,12 млрд рублей, закуплено 10 тысяч упаковок.
Самым дорогим лекарством стал sotrovimab от GSK и Vir: стоимость упаковки на госторгах составила 182,3 тысячи рублей, ФКУ закупило 1,6 тысячи упаковок препарата на 294,3 млн рублей. Поставит его дистрибьюторское подразделение GSK «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». Casirivimab+imdevimab от Roche и Regeneron на сумму 218,8 млн рублей поставит «Фармимэкс», стоимость упаковки – 72,9 тысячи рублей.
Правительство РФ в ноябре 2021 года выделило из резервного фонда 4,8 млрд рублей на закупку незарегистрированных препаратов на основе моноклональных антител против COVID-19, а также ремдесивира, применяемого в стационаре. Таким образом, из 4,8 млрд состоялись закупки на 4,6 млрд рублей.
Ремдесивир для лечения COVID-19 в стационаре уже централизованно закупался ФКУ. На эти цели правительство выделило в октябре 4 млрд рублей. Компании, связанные с «Фармасинтезом», должны поставить 770 тысяч упаковок препарата по цене 5,28 тысячи рублей за штуку – на 28,6% ниже предельной зарегистрированной цены.
Фото: clinicaltrialsarena.com