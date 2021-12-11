Крупнейшим поставщиком моноклональных антител против COVID-19 стал «Фармстандарт»

Подведены итоги централизованных закупок у единственных поставщиков не зарегистрированных в России препаратов, применяемых в мире для терапии COVID-19. Крупнейшим поставщиком стал «Фармстандарт», который поставит regdanvimab и bamlanivimab+etesevimab на общую сумму 4,13 млрд рублей. Sotrovimab и casirivimab+imdevimab поставят «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» и «Фармимэкс» соответственно, всего на 513 млн рублей. Упаковка препаратов обошлась бюджету в сумму от 57 тысяч до 182 тысяч рублей. Подведены итоги централизованных закупок у единственных поставщиков не зарегистрированных в России препаратов, применяемых в мире для терапии COVID-19. Крупнейшим поставщиком стал «Фармстандарт», который поставит regdanvimab и bamlanivimab+etesevimab на общую сумму 4,13 млрд рублей. Sotrovimab и casirivimab+imdevimab поставят «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» и «Фармимэкс» соответственно, всего на 513 млн рублей. Упаковка препаратов обошлась бюджету в сумму от 57 тысяч до 182 тысяч рублей.

ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава закупило препараты у единственных поставщиков. Поставки должны быть завершены до конца 2021 года.

Препарат regdanvimab от корейской Celltrion будет поставлен в количестве 52,8 тысячи упаковок – это самая большая поставка (на сумму 3,01 млрд рублей). Упаковка препарата, таким образом, обойдется бюджету в 57 тысяч рублей – дешевле всех остальных. Bamlanivimab+etesevimab от Eli Lilly стоит дороже – 110 тысяч рублей за упаковку. Всего на этот препарат потратили 1,12 млрд рублей, закуплено 10 тысяч упаковок.

Самым дорогим лекарством стал sotrovimab от GSK и Vir: стоимость упаковки на госторгах составила 182,3 тысячи рублей, ФКУ закупило 1,6 тысячи упаковок препарата на 294,3 млн рублей. Поставит его дистрибьюторское подразделение GSK «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». Casirivimab+imdevimab от Roche и Regeneron на сумму 218,8 млн рублей поставит «Фармимэкс», стоимость упаковки – 72,9 тысячи рублей.

Правительство РФ в ноябре 2021 года выделило из резервного фонда 4,8 млрд рублей на закупку незарегистрированных препаратов на основе моноклональных антител против COVID-19, а также ремдесивира, применяемого в стационаре. Таким образом, из 4,8 млрд состоялись закупки на 4,6 млрд рублей.

Ремдесивир для лечения COVID-19 в стационаре уже централизованно закупался ФКУ. На эти цели правительство выделило в октябре 4 млрд рублей. Компании, связанные с «Фармасинтезом», должны поставить 770 тысяч упаковок препарата по цене 5,28 тысячи рублей за штуку – на 28,6% ниже предельной зарегистрированной цены.