«Р-Фарм» выводит на российский рынок препарат для терапии аутовоспалительных заболеваний

В ходе научно-практической конференции «Системные иммуновоспалительные заболевания: научные исследования и реальная клиническая практика», состоявшейся 9 декабря 2021 года, «Р-Фарм» объявил, что выведет на российский рынок препарат Кинерет (анакинра) от Swedish Orphan Biovitrum. Лекарственное средство предназначено для терапии аутовоспалительных заболеваний, оно входит во Временные методические рекомендации Минздрава РФ по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции. В ходе научно-практической конференции «Системные иммуновоспалительные заболевания: научные исследования и реальная клиническая практика», состоявшейся 9 декабря 2021 года, «Р-Фарм» объявил, что выведет на российский рынок препарат Кинерет (анакинра) от Swedish Orphan Biovitrum. Лекарственное средство предназначено для терапии аутовоспалительных заболеваний, оно входит во Временные методические рекомендации Минздрава РФ по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Кинерет – рекомбинантный антагонист рецептора интерлейкина-1, зарегистрированный в России в феврале 2021 года и рекомендованный в августе комиссией Минздрава РФ ко включению в перечень ЖНВЛП.

Согласно инструкции по применению препарата, он показан для терапии криопирин-ассоциированного периодического синдрома (КАПС), семейной средиземноморской лихорадки (FMF), системного ювенильного идиопатического артрита и болезни Стилла у взрослых, подростков и детей от 8 месяцев весом от 10 кг и выше.

В январе 2013 года американский регулятор одобрил Кинерет для лечения КАПС у детей и взрослых, в 2020 году выдал разрешение на применение препарата для терапии дефицита антагониста рецептора интерлейкина-1. В США стоимость упаковки препарата, в которой содержится 100 мг раствора для подкожного введения, составляет порядка $1,2 тысячи (примерно 88,2 тысячи рублей по актуальному курсу).

В марте 2021 года государственный фонд «Круг добра» принял решение профинансировать лечение детей с КАПС, FMF и периодическим синдромом, ассоциированным с рецептором фактора некроза опухоли. Для терапии этих аутовоспалительных заболеваний организацией утвержден Иларис (канакинумаб) от Novartis, однако он показан детям с двух лет. Канакинумаб с июня 2020 года входит в ЖНВЛП и ВЗН как препарат для терапии юношеского артрита с системным началом. Предельная цена на него составляет 530,9 тысячи рублей за упаковку, в которой содержится 150 мг лиофилизата для приготовления раствора для подкожного введения.

Оба препарата входят в методические рекомендации Минздрава РФ по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции, их рекомендуется применять для лечения цитокинового шторма.

«Р-Фарм» 10 декабря также сообщил о выводе в гражданский оборот препарата Дельтиба (деламанид) для лечения резистентного туберкулеза. Лекарство разработано японской компанией Otsuka Pharmaceutical, в феврале 2021 года оно было рекомендовано ко включению в перечень ЖНВЛП. Цена курса деламанидом, который длится шесть месяцев, установленная японской фармкомпанией, составляет $1,7 тысячи (примерно 124,9 тысячи рублей).

Фото: fr24news.com

vademec