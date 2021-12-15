В Киргизии откроют завод по производству лекарств для экспорта за пределы ЕАЭС

Агентство по инвестициям и развитию (KADI) в ближайшее время намерено реализовать уникальный в своем роде проект по выпуску лекарственных средств. Об этом сообщило киргизское финансовое издание Economist.kg со ссылкой на пресс-службу KADI.

Выездное совещание по этому вопросу состоялось в декабре в верхней части свободной экономической зоны (СЭЗ) «Бишкек» при участии американской компании ОсОО «Армон Груп» (действующий инвестор), а также профильных ведомств страны – Минэконома, Таможенной службы и генеральной дирекции СЭЗ «Бишкек».

Как отметили в KADI, этот проект уникален в своем роде и предполагает открытие завода по производству лекарственных препаратов и их расфасовки для дальнейшего экспорта за пределы территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«По итогам выездного совещания стороны пришли к единому мнению о необходимости оказания максимального содействия для скорого запуска данного инвестиционного проекта. Проект позволит повысить инвестиционную привлекательность Киргизской Республики и увеличить приток поступлений в бюджет страны», – говорится в сообщении издания.

gxpnews