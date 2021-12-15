Центр лекобеспечения закупит препараты по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку препаратов, которые закупаются по программе ВЗН. Всего объявлено 11 аукционов.

Как сообщается на сайте госзакупок, препараты закупаются в соответствии с Порядком организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра), а также пациентов после трансплантации органов или тканей.

— Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 177 509 600,64 руб.

Прием заявок завершается: 17.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 21.12.2021 10:00.

— Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 64 563 510,33 руб.

Прием заявок завершается: 17.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 21.12.2021 10:15.

— Такролимус, капсулы, 5 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 581 592,30 руб.

Прием заявок завершается: 17.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 21.12.2021 10:30.

— Эверолимус, таблетки и/или таблетки диспергируемые, 0,25 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 151 459 075,84 руб.

Прием заявок завершается: 17.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 21.12.2021 10:45.

— Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения 8–9,6 млн МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 804 186 980,30 руб.

Прием заявок завершается: 27.12.2021.

— Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 78 946 390,77 руб.

Прием заявок завершается: 20.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 22.12.2021 09:50.

— Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 632 800,00 руб.

Прием заявок завершается: 20.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 22.12.2021 10:05.

— Эверолимус, таблетки и/или таблетки диспергируемые, 0,75 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 82 079 104,32 руб.

Прием заявок завершается: 20.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 22.12.2021 10:20.

— Эверолимус, таблетки и/или таблетки диспергируемые, 0,5 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 329 857 377,92 руб.

Прием заявок завершается: 27.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 20.12.2021 09:50.

— Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 912 443 355,00 руб.

Прием заявок завершается: 27.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 30.12.2021 10:05.

— Такролимус, капсулы, 1 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 70 796 372,22 руб.

Прием заявок завершается: 20.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 22.12.2021 10:35.

Елена Сидорова

pharmvestnik